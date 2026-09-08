Μια νέα αίτηση ευρεσιτεχνίας που έχει καταθέσει η Ferrari περιγράφει ένα σύστημα όπου ολόκληρη η μονάδα των πίσω φωτιστικών μπορεί να μετακινείται, ανάλογα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν κατά την οδήγηση.

Η Ferrari πειραματίζεται με μια ιδιαίτερα πρωτότυπη λύση για τα μελλοντικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων, μετατρέποντας τα πίσω φωτιστικά σώματα σε στοιχεία ενεργής αεροδυναμικής.

Η Ferrari συνεχίζει να αναζητά καινοτόμες λύσεις που μπορούν να προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αεροδυναμική συμπεριφορά των αυτοκινήτων της. Αυτή τη φορά, όμως, η ιδέα που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι αρκετά διαφορετική από όσα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε: η ιταλική εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο τα πίσω φώτα να αποκτήσουν ενεργό αεροδυναμικό ρόλο.

Μια νέα αίτηση ευρεσιτεχνίας που έχει καταθέσει η Ferrari περιγράφει ένα σύστημα όπου ολόκληρη η μονάδα των πίσω φωτιστικών μπορεί να μετακινείται, ανάλογα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν κατά την οδήγηση. Η αλλαγή της θέσης της επηρεάζει τη ροή του αέρα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και, κατ’ επέκταση, το κάθετο φορτίο που ασκείται στον πίσω άξονα.

Η ευρεσιτεχνία που ανοίγει νέους δρόμους

Η ευρεσιτεχνία φέρει τον αριθμό US 2026/0242013 A1 και τον τίτλο «Sport Road Vehicle With Variable Rear Aerodynamic Load». Δημοσιεύτηκε στις 20 Αυγούστου 2026, ενώ η αίτηση είχε υποβληθεί από τη Ferrari στις 11 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους. Ως εφευρέτες αναφέρονται οι Salvatore Sedda και Jason Lopes Furtado.

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Η φιλοσοφία πίσω από την τεχνολογία είναι εύκολη να γίνει αντιληπτή, παρότι η εφαρμογή της είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη. Όταν το σύστημα βρίσκεται στην κανονική του θέση, τα πίσω φωτιστικά σώματα λειτουργούν όπως σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Είναι ενσωματωμένα στο αμάξωμα και δεν έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη δημιουργία αεροδυναμικού φορτίου.

Η κατάσταση αλλάζει όταν απαιτείται περισσότερη κάθετη δύναμη. Ένας ενεργοποιητής μετακινεί τότε τη μονάδα του φωτιστικού προς τα πίσω και προς τα πάνω. Με αυτόν τον τρόπο, ένα τμήμα του περιβλήματος περνά πάνω από την πίσω ακμή της αεροτομής ή της πίσω πτέρυγας και εκτίθεται πλέον άμεσα στη ροή του αέρα.

Το πίσω φως αποκτά έτσι μια δεύτερη λειτουργία. Εκτός από το να εξυπηρετεί τον φωτισμό και τον σχεδιασμό του αυτοκινήτου, το περίβλημά του μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετη αεροδυναμική επιφάνεια. Η λύση αυτή επιτρέπει στη Ferrari να αυξήσει το φορτίο στον πίσω άξονα χωρίς να χρειάζεται μια μεγαλύτερη, μόνιμα εκτεθειμένη ή πιο επιθετική αεροτομή.

Μεταβλητή αεροδυναμική ανάλογα με τις συνθήκες

Η ευρεσιτεχνία παρουσιάζει περισσότερες από μία πιθανές εκδοχές του συστήματος. Σε ένα από τα σχέδια, τα πίσω φώτα τοποθετούνται μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο αεροδυναμικό κανάλι, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην πίσω πτέρυγα και τον διαχύτη.

Σε αυτή την περίπτωση, η μετακίνηση των φωτιστικών σωμάτων μεταβάλλει τη διαδρομή του αέρα μέσα από το συγκεκριμένο κανάλι. Έτσι, οι μηχανικοί μπορούν να επηρεάσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την αεροδυναμική ισορροπία του αυτοκινήτου και να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά του στις εκάστοτε συνθήκες.

Η Ferrari προβλέπει μάλιστα και μια τρίτη θέση λειτουργίας. Σε αυτή τη διαμόρφωση, τα φωτιστικά μπορούν να μετακινηθούν ώστε να περιορίζουν περισσότερο τη ροή μέσα από το αεροδυναμικό κανάλι. Η συγκεκριμένη λειτουργία συνδυάζεται με μια δεύτερη αεροδυναμική επιφάνεια, η οποία ουσιαστικά αποτελεί προέκταση της πίσω ακμής του διαχύτη.

Η προσέγγιση αυτή αποκαλύπτει τον βαθμό στον οποίο η ακριβής διαχείριση του αέρα έχει εξελιχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για τα σύγχρονα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων. Κάθε επιφάνεια του αμαξώματος μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί ώστε να επηρεάζει τη ροή και να συμβάλλει στη συνολική αεροδυναμική απόδοση.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία οι δύο μονάδες των πίσω φώτων μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα. Θεωρητικά, αυτό σημαίνει ότι το αεροδυναμικό φορτίο θα μπορούσε να μεταβάλλεται ξεχωριστά στη δεξιά και την αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου. Μια τέτοια δυνατότητα θα προσέφερε στους μηχανικούς ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου της συμπεριφοράς του οχήματος, ειδικά σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Από τα supercars μέχρι πιο συμβατικές εφαρμογές

Στα σχέδια της ευρεσιτεχνίας υπάρχει και μια απλούστερη εκδοχή της ίδιας τεχνολογικής φιλοσοφίας. Η συγκεκριμένη λύση παραπέμπει περισσότερο σε ένα συμβατικό σπορ αυτοκίνητο που διαθέτει πίσω αεροτομή. Σε αυτή την περίπτωση, η μονάδα του πίσω φωτιστικού περιστρέφεται προς τα πίσω και προς τα πάνω, προεκτεινόμενη πέρα από την πίσω ακμή της αεροτομής.

Μια τέτοια διάταξη θα μπορούσε να προσφέρει μεταβλητά χαρακτηριστικά στην αεροδυναμική συμπεριφορά χωρίς να απαιτείται η παρουσία ιδιαίτερα περίπλοκων εξωτερικών αεροδυναμικών εξαρτημάτων.

Το συγκεκριμένο concept αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν εξετάζεται σε σχέση με τα μελλοντικά supercars της Ferrari. Σε αυτοκίνητα όπου οι επιδόσεις κρίνονται συχνά στις λεπτομέρειες, η δυνατότητα ενεργής διαχείρισης της αεροδυναμικής μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική.

Η ενεργή αεροδυναμική επιτρέπει στους μηχανικούς να επιδιώκουν χαμηλή αεροδυναμική αντίσταση όταν αυτό είναι απαραίτητο, αλλά και αυξημένο κάθετο φορτίο όταν οι συνθήκες το απαιτούν.

Έτσι, το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να συμβιβάζεται με μία σταθερή αεροδυναμική διαμόρφωση. Αντίθετα, μπορεί θεωρητικά να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με την ταχύτητα, τις συνθήκες και τις απαιτήσεις της οδήγησης.

Φυσικά, η δημοσίευση μιας ευρεσιτεχνίας δεν αποτελεί απόδειξη ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί αυτούσια σε ένα μοντέλο παραγωγής. Οι πατέντες συχνά κατοχυρώνουν διαφορετικές τεχνικές προσεγγίσεις και πιθανές εφαρμογές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλες θα περάσουν τελικά στη γραμμή παραγωγής. Μέχρι στιγμής, άλλωστε, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τη Ferrari για το αν και πότε θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη λύση.

Σε κάθε περίπτωση, η ιδέα αποτυπώνει ξεκάθαρα την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η εξέλιξη των μοντέλων υψηλών επιδόσεων. Η αεροδυναμική δεν αφορά πλέον μόνο τις μεγάλες πτέρυγες, τους διαχύτες και τις εμφανείς επιφάνειες του αμαξώματος.

Όταν ακόμη και ένα πίσω φωτιστικό σώμα μπορεί να μετατραπεί σε ενεργό αεροδυναμικό στοιχείο, γίνεται αντιληπτό ότι η Ferrari εξετάζει κάθε διαθέσιμο σημείο του αυτοκινήτου στην προσπάθεια για περισσότερη πρόσφυση, καλύτερη ισορροπία και υψηλότερη ταχύτητα.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της συγκεκριμένης ευρεσιτεχνίας: στη νέα εποχή των Ferrari, ακόμη και τα πίσω φώτα θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της συνταγής για περισσότερες επιδόσεις.