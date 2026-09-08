«Πάγωσαν» στην παραλιακή με οδηγό που κινούταν ανάποδα - Από θαύμα δεν έγινε τροχαίο.

Στιγμές τρόμου έζησαν οδηγοί στην παραλιακή στο ύψος της Βούλας, όταν ένα αυτοκίνητο εμφανίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας κίνδυνο για σοβαρό τροχαίο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά το Ασκληπιείο Βούλας. Η επικίνδυνη πορεία του αυτοκινήτου καταγράφηκε σε βίντεο από οδηγό που βρισκόταν εκείνη την ώρα στον δρόμο. Στο οπτικό υλικό φαίνεται ένα Smart να κινείται στη μεσαία λωρίδα, ενώ πίσω του ακολουθεί το αυτοκίνητο από το οποίο καταγράφεται η σκηνή.

Ο οδηγός της κάμερας φαίνεται να επιταχύνει προκειμένου να προσπεράσει το Smart από αριστερά. Τη στιγμή όμως που ετοιμάζεται να αλλάξει λωρίδα, αντιλαμβάνεται μπροστά του τα φώτα ενός οχήματος που κινείται ανάποδα στην παραλιακή. Η αντίδρασή του ήταν άμεση. Κόβει ταχύτητα και αλλάζει εγκαίρως λωρίδα, αποφεύγοντας την τελευταία στιγμή μια πιθανή μετωπική σύγκρουση.

Την ίδια ώρα, ο οδηγός του Smart φαίνεται επίσης να ακινητοποιεί σχεδόν το όχημά του, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με το αυτοκίνητο που κινείται αντίθετα στην πορεία της κυκλοφορίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το συγκεκριμένο όχημα βρέθηκε να κινείται ανάποδα στην παραλιακή, ενώ από θαύμα αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

{https://www.tiktok.com/@takis_antoniou_/video/7682411800389864726}