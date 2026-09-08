Η Σιγκαπούρη αυξάνει τον μισθό του πρωθυπουργού της - του πιο ακριβοπληρωμένου ηγέτη στον κόσμο - στα 2,8 εκατ. δολάρια.

Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις ετήσιες αποδοχές των υπουργών της και άλλων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού της, ο οποίος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηγέτης στον κόσμο.

Ο Λόρενς Ουόνγκ θα δει αύξηση της τάξης των 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων Σιγκαπούρης (1,1 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) στο ετήσιο πακέτο αποδοχών του. Ο ίδιος δήλωσε ότι θα δωρίσει αυτή την αύξηση σε φιλανθρωπικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών.

Ο Ουόνγκ ανέφερε ότι η αύξηση στους μισθούς ήταν απαραίτητη για την προσέλκυση ικανότερων στελεχών, ενώ στο παρελθόν, η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι οι υψηλοί μισθοί των υπουργών λειτουργούν αποτρεπτικά ως προς τη διαφθορά.

Η κίνηση, ωστόσο, έχει προκαλέσει επικρίσεις στη Σιγκαπούρη, όπου επικρατεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της εργασίας και το αυξανόμενο κόστος ζωής. Ακόμη και πριν τεθεί σε ισχύ η νέα αύξηση, εξάλλου, ο Ουόνγκ παρέμενε με διαφορά ο πιο ακριβοπληρωμένος ηγέτης στον κόσμο.

Αυτή τη στιγμή λαμβάνει ετήσιο μισθό 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων Σιγκαπούρης, ο οποίος πλέον θα αυξηθεί κατά περισσότερο από 60%, φτάνοντας τα 3,6 εκατομμύρια δολάρια Σιγκαπούρης (2,8 εκατ. δολάρια ΗΠΑ).

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Ακολουθεί ο κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, ο οποίος κερδίζει περίπου 719.000 δολάρια, και στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, με 606.000 δολάρια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κερδίζει 400.000 δολάρια τον χρόνο, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ λαμβάνει 230.000 δολάρια.

«Δύσκολη η προσέλκυση στελεχών»

Την Τρίτη, ο Ουόνγκ παραδέχθηκε ότι οι μισθοί των υπουργών της Σιγκαπούρης προκαλούν αντιδράσεις, δεδομένου ότι είναι πολύ υψηλότεροι από αυτούς που κερδίζουν οι περισσότεροι πολίτες. Το διάμεσο μηνιαίο εισόδημα στη χώρα ανέρχεται σε 5.775 δολάρια Σιγκαπούρης.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να πείσει ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων και ανώτατους δημοσίους υπαλλήλους να θέσουν υποψηφιότητα για πολιτικά αξιώματα.

Παρόλο που η κυβέρνηση δεν μπορεί να φτάσει τις απολαβές που έχουν ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους στον ιδιωτικό τομέα, «δεν υψώνουμε ένα αδικαιολόγητα υψηλό οικονομικό εμπόδιο» για να εγκαταλείψουν την καριέρα τους και να εισέλθουν στην πολιτική, δήλωσε.

«Συνολικά, πιστεύω ότι αυτό θα δώσει σε εμένα και στους μελλοντικούς πρωθυπουργούς μια καλύτερη ευκαιρία να πείσουμε ικανούς πολίτες της Σιγκαπούρης να κάνουν το βήμα, συγκροτώντας την πιο ισχυρή δυνατή ομάδα για τη χώρα», ανέφερε.

Επί του παρόντος, το βασικό πακέτο αποδοχών των υπουργών ανέρχεται σε περίπου 1,1 εκατομμύριο δολάρια Σιγκαπούρης. Με το νέο μισθολογικό καθεστώς, το ποσό αυτό θα αυξηθεί γύρω στο 1,2 εκατομμύριο. Ο Ουόνγκ σημείωσε, πάντως, ότι αναμένει οι περισσότεροι υπουργοί να λαμβάνουν ακόμη περισσότερα - γύρω στα 1,35 εκατομμύρια δολάρια Σιγκαπούρης - μέχρι το τέλος της θητείας της παρούσας κυβέρνησης, καθώς οι αποδοχές θα αυξάνονται βάσει της απόδοσής τους.

Ένα μέρος του μισθολογικού τους πακέτου εξαρτάται από το αν η χώρα επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας, την αύξηση του εισοδήματος και την ανάπτυξη του ΑΕΠ.

Ένα διαρκές σημείο τριβής

Το ζήτημα των υψηλών υπουργικών μισθών αποτελεί εδώ και καιρό πεδίο έντονης κριτικής για το κυβερνών Κόμμα Λαϊκής Δράσης (PAP), το οποίο ηγείται της χώρας από την ανεξαρτησία της.

Στις ιστορικές γενικές εκλογές του 2011, το PAP κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό ψήφων των τελευταίων δεκαετιών, εξαιτίας της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων τόσο για τους μισθούς των υπουργών όσο και για τις μεταναστευτικές πολιτικές. Την αμέσως επόμενη χρονιά, η κυβέρνηση προχώρησε σε μείωση των υπουργικών αποδοχών.

Ο προκάτοχος του Ουόνγκ, Λι Σιέν Λουνγκ, είχε επίσης δεσμευτεί το 2007 να δωρίζει την αύξηση του μισθού του σε φιλανθρωπίες για αρκετά χρόνια.

Η κυβέρνηση επικαλείται επί σειρά ετών την απουσία διαφθοράς - η Σιγκαπούρη κατατάσσεται σταθερά στις πρώτες θέσεις του ετήσιου Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας - ως απόδειξη ότι το σύστημα αμοιβών των υπουργών αποδίδει, υποστηρίζοντας ότι μειώνει το δέλεαρ χρηματισμού.

Ωστόσο, σε μια χώρα όπου το μέσο εισόδημα απέχει πολύ από τέτοια ποσά, το θέμα συνεχίζει να προκαλεί εκνευρισμό και η τελευταία ανακοίνωση δεν αποτελεί εξαίρεση.

Την Τρίτη, πολλοί χρήστες του διαδικτύου προέβησαν σε επικριτικά σχόλια για την αύξηση των αποδοχών, χαρακτηρίζοντάς την «εκτός πραγματικότητας» απέναντι στις τρέχουσες ανησυχίες για τις απολύσεις, την αποκατάσταση των νέων πτυχιούχων και τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, οι απολύσεις στη Σιγκαπούρη έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε και πλέον ετών κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Πάντως, υπήρξαν και ορισμένοι που συμφώνησαν με την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητο να βρίσκονται «οι καλύτεροι των καλύτερων» στο τιμόνι της διοίκησης της χώρας.

Πηγή: BBC