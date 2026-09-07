Η Μαρία Κίτσου και η Έλενα Χαραλαμπούδη έρχονται να στοιχειώσουν τον φετινό χειμώνα μας από τις 18 Δεκεμβρίου.

Μία από τις πιο ευρηματικές και απολαυστικές κωμωδίες του σύγχρονου θεάτρου, «Το Μυστήριο της Ίρμα Βεπ» (The Mystery of Irma Vep) του Τσαρλς Λάντλαμ, έρχεται σε νέα μετάφραση και σκηνοθεσία του Γιάννη Καλαβριανού, απο τις 18 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Ζίνα.



Ένα έργο-φαινόμενο, που από την πρώτη του παρουσίαση το 1984 στη Νέα Υόρκη απέκτησε φανατικό κοινό και ταξίδεψε σε θεατρικές σκηνές σε όλο τον κόσμο, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα με δύο γυναίκες στους πρωταγωνιστικούς ρόλους: τη Μαρία Κίτσου και την Έλενα Χαραλαμπούδη.



Το «Μυστήριο της Ίρμα Βεπ» είναι μια κλασική πια παρωδία των γοτθικών ιστοριών τρόμου, των μελοδραμάτων, του Σαίξπηρ, των Ανεμοδαρμένων Υψών, του Δράκουλα, του Χίτσκοκ και των ταινιών μυστηρίου.



Ο Λόρδος Έντγκαρ, ένας μανιώδης αιγυπτιολόγος, μετά τον θάνατο της πρώτης του συζύγου Ίρμας Βεπ, επιστρέφει στην απομονωμένη έπαυλή του με τη νέα του σύζυγο, Ίνιντ. Η Ίνιντ προσπαθεί να συνηθίσει το νέο της σπίτι, αλλά αρχίζει να νιώθει την παρουσία της νεκρής πρώτης συζύγου. Ή μήπως η Ίρμα Βεπ… δεν είναι νεκρή;



Στοιχειωμένοι πύργοι, αιγυπτιακές κατάρες και βικτωριανά μυστικά συναντιούνται σε μια παράσταση καταιγιστικού ρυθμού όπου οι δύο ηθοποιοί καλούνται να υποδυθούν οκτώ χαρακτήρες με 35 αστραπιαίες αλλαγές κοστουμιών να γίνουν βαμπίρ, ευγενείς, μούμιες, υπηρέτριες και λυκάνθρωποι.



Η Μαρία Κίτσου και η Έλενα Χαραλαμπούδη αναλαμβάνουν να δώσουν ζωή στον αλλόκοτο κόσμο του έργου, περνώντας από ρόλο σε ρόλο και από μεταμόρφωση σε μεταμόρφωση, σε μια απαιτητική θεατρική κούρσα υψηλής ταχύτητας και δεξιοτεχνίας.



Το γέλιο συνυπάρχει με την αγωνία σε μια παράσταση γεμάτη εκπλήξεις, ανατροπές και με ένα μυστήριο... ζωής και θανάτου!

Συντελεστές



Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Video Art: Κάρολος Πορφύρης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Κέλλυ Παπαδοπούλου

Βοηθός σκηνογράφου: Μαρία Καλοφούτη

Βοηθός ενδυματολόγου: Νικολέτα Αναστασιάδου

Φωτογραφίες - Βίντεο trailer: Γκέλυ Καλαμπάκα

Επικοινωνία: Αντώνης Κοκολάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Νταντάμη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη



Παίζουν: Μαρία Κίτσου, Έλενα Χαραλαμπούδη

Παραστάσεις: από 18 Δεκεμβρίου



Τιμές Εισιτηρίων



Κανονικό Α Ζώνη 25€, Β Ζώνη 20€ & 23€

Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ, Πολυτέκνων Α Ζώνη 23€, Β Ζώνη 20€ & 18€

Early Bird 17€

Προπώληση εδώ

Θέατρο Ζίνα

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 74, Αθήνα

21 0642 4414



