«Μάντεψε Πόσο Σ' Αγαπώ», από τον Οκτώβριο στο θέατρο Αλκυονίς.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σκηνοθετεί τον Αντώνη Καρυστινό και την Άννα Μενενάκου στην παράσταση «Μάντεψε Πόσο Σ' Αγαπώ» του Luke Norris, που έρχεται στο θέατρο Αλκυονίς από τις 27 Οκτωβρίου.



Στο σκηνοθετικό του σημείωμα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας αναφέρει:

«Υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση γύρω από την αγάπη. Ότι είναι συναίσθημα. Δεν είναι.



Συναίσθημα είναι ο έρωτας. Η επιθυμία. Ο ενθουσιασμός. Η τρυφερότητα.



Η αγάπη είναι απόφαση. Και γι' αυτό είναι τόσο βαριά λέξη.



Γιατί οι αποφάσεις δεν δοκιμάζονται όταν όλα πηγαίνουν καλά, δοκιμάζονται όταν όλες οι επιλογές μοιάζουν λάθος.



Ζούμε σε μια εποχή που μας έχει πείσει ότι σχεδόν για όλα υπάρχει μια σωστή απάντηση. Ένας ειδικός. Μια στατιστική. Ένας αλγόριθμος. Μια πιθανότητα που θα μας απαλλάξει από την ευθύνη. Κι όμως δεν υπάρχει.



Υπάρχει μόνο η στιγμή που ένας άνθρωπος μένει μόνος απέναντι σε μια απόφαση που κανείς άλλος δεν μπορεί να πάρει για λογαριασμό του και μετά πρέπει να συνεχίσει να ζει μαζί της.



Ο Luke Norris δεν γράφει ένα έργο για το σωστό και το λάθος. Γράφει για τη μοναξιά της ευθύνης. Για εκείνη τη λεπτή γραμμή όπου οι ιδέες τελειώνουν και αρχίζει η ζωή.



Εκεί όπου οι βεβαιότητες σωπαίνουν και ο άνθρωπος μένει μόνο με τη συνείδησή του.



Ίσως αυτό να είναι και το χρέος του θεάτρου. Όχι να μας πει τι να σκεφτούμε. Αλλά να μας αναγκάσει να καταλάβουμε πόσο εύκολα σκεφτόμαστε για τις ζωές των άλλων, μέχρι να έρθει η στιγμή να ζήσουμε τη δική μας.



Κι αν υπάρχει κάτι που μπορεί να γεννηθεί μέσα από αυτή τη συνάντηση, δεν είναι μια απάντηση. Είναι λίγη περισσότερη κατανόηση.



Γιατί ο κόσμος δεν γίνεται καλύτερος όταν συμφωνούμε. Γίνεται καλύτερος όταν, έστω για λίγο, σταματάμε να είμαστε βέβαιοι».

Το έργο είναι του Luke Norris και η μετάφραση του Αντώνη Γαλέου.

Συντελεστές

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σκηνοθεσία : Σωτήρης Τσαφούλιας

Παίζουν: Αντώνης Καρυστινός, Άννα Μενενάκου

Συμμετέχει η Εύρη Σωφρονιάδου

Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Μουσικ : Ted Regklis

Φωτισμοί: Έλενα Πετροπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Καρολίνα Ζαπατίνα



Παραστάσεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Προπώληση στο more.com.