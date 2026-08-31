Όλα για τις ψήφους!- Ντροπή και η απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου!

Δεν χωρά αμφιβολία πως μόνο ντροπιαστική υπήρξε η απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου να τιμήσει με τον Χρυσό Σταυρό τα πενήντα χρόνια αρχιεροσύνης του τον τέως Μητροπολίτη Καλαβρύτων Αμβρόσιο.

Τον χωροφύλακα του Εμφυλίου, τον ακροδεξιό και το μόνο Μητροπολίτη που έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για υποκίνηση μίσους- η καταδίκη είναι τελεσίδικη.

Ε, το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας (ελπίζουμε να μην ...εκπροσωπούσε την κυβέρνηση) και οι δυο «γαλάζιοι» βουλευτές Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου και Ανδρέας Κατσανιώτης!

Δεν ντράπηκαν ούτε για τα όσα είχε σούρει ο Αμβρόσιος στον πρωθυπουργό τους Κυριάκο Μητσοτάκη τον καιρό της πανδημίας. Ο Αμβρόσιος μάλιστα με ακροδεξιά κηρύγματα είχε «αφορίσει» τόσο τον Μητσοτάκη όσο και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως -αν θυμόμαστε καλά- την υπουργό Νίκη Κεραμέως.

Τι σημασία όμως έχουν αυτά μπροστά στην ψήφο των πιστών στην Αχαΐα;

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Κατάντια...

Β.Σκ.