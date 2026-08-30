Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) σε δικαιούχους δημοσίους υπαλλήλους, με την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής των αιτήσεων να ξεκινά την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κινηθούν έγκαιρα, καθώς η πλατφόρμα δεν θα παραμείνει υποχρεωτικά ανοιχτή μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διαδικασία θα συνεχιστεί έως ότου εξαντληθεί ο προϋπολογισμός που έχει εγκριθεί για τη συγκεκριμένη δράση.

Το βασικό κριτήριο είναι η συμμετοχή στο Ταμείο

Το δάνειο δεν αφορά όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους στο Δημόσιο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι του ΜΤΠΥ που πληρούν ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη διαδικασία.

Πρώτη βασική προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να είναι μέτοχος του Ταμείου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχουν συνεχείς μηνιαίες κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ.

Υπάρχει και ηλικιακό όριο, καθώς ο μέτοχος δεν πρέπει να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

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Επιπλέον, απαιτείται φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου, πλην της Κεντρικής Διοίκησης. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση ελέγχεται πριν από την εκταμίευση του ποσού.

Από την αίτηση μέχρι την εκταμίευση

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων να αντλείται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου. Ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να συμπληρώσει μεγάλο αριθμό πεδίων.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Στη συνέχεια επιλέγεται η εφαρμογή «Αίτηση Δανείου» και καταχωρίζονται ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου και η προσωπική διεύθυνση e-mail.

Μετά την οριστική υποβολή ξεκινά το επόμενο στάδιο. Το ΜΤΠΥ ενημερώνει τον αιτούντα ηλεκτρονικά για τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσει και για τις προθεσμίες που πρέπει να τηρήσει.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα μπορεί να κρίνει την αίτηση

Το e-mail δεν αποτελεί απλώς ένα στοιχείο επικοινωνίας. Έχει καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τακτικά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, καθώς οι οδηγίες για τα επόμενα βήματα αποστέλλονται εκεί. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Εάν ο αιτών δεν ανταποκριθεί μέσα στην προθεσμία που θα του γνωστοποιηθεί, η αίτηση μπορεί να ακυρωθεί αυτόματα. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό πριν από την υποβολή να έχει επιβεβαιωθεί ότι το e-mail είναι ενεργό και χρησιμοποιείται καθημερινά.

Πόσο κοστίζει η μηνιαία δόση

Η εξόφληση των δανείων πραγματοποιείται σε 36 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Για να γίνει αντιληπτή η τάξη μεγέθους, τα ποσά που προκύπτουν από την απλή διαίρεση του κεφαλαίου σε 36 δόσεις είναι τα εξής:

Για δάνειο 3.000 ευρώ, η ενδεικτική δόση είναι 83,33 ευρώ τον μήνα.

Για δάνειο 5.000 ευρώ, η ενδεικτική δόση είναι 138,89 ευρώ τον μήνα.

Για δάνειο 8.000 ευρώ, η ενδεικτική δόση είναι 222,22 ευρώ τον μήνα.

Για δάνειο 10.000 ευρώ, η ενδεικτική δόση είναι 277,78 ευρώ τον μήνα.

Για δάνειο 15.000 ευρώ, η ενδεικτική δόση είναι 416,67 ευρώ τον μήνα.

Τα ποσά αυτά είναι ενδεικτικά και δεν αποτελούν τις τελικές τοκοχρεωλυτικές δόσεις, καθώς δεν περιλαμβάνουν τόκους ή άλλες πιθανές επιβαρύνσεις. Η τελική μηνιαία δόση θα εξαρτηθεί από το επιτόκιο και τους όρους χορήγησης.

Τι συμβαίνει αν ο υπάλληλος βγει στη σύνταξη

Το ΜΤΠΥ προβλέπει ειδική αντιμετώπιση σε περίπτωση που ο δανειολήπτης συνταξιοδοτηθεί πριν ολοκληρώσει την αποπληρωμή. Εφόσον παραμένει υπόλοιπο, αυτό παρακρατείται από το εφάπαξ που θα καταβληθεί μέσω του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η εξόφληση της οφειλής προς το Ταμείο.

Γιατί χρειάζεται ταχύτητα

Η έναρξη της πλατφόρμας στις 9 Σεπτεμβρίου δεν σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν απεριόριστο χρόνο για να καταθέσουν αίτηση. Το «κλειδί» είναι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Όταν δεσμευθεί το σύνολο των χρημάτων που έχουν εγκριθεί για τη δράση, η ηλεκτρονική εφαρμογή θα απενεργοποιηθεί και δεν θα μπορούν να υποβληθούν νέες αιτήσεις.

Επομένως, οι δημόσιοι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί εγκαίρως: να γνωρίζουν τους κωδικούς Taxisnet, να έχουν διαθέσιμο και ενεργό κινητό τηλέφωνο και, κυρίως, να χρησιμοποιούν καθημερινά το e-mail που θα δηλώσουν.

Σε κάθε περίπτωση, η αρχική αίτηση αποτελεί εκδήλωση ενδιαφέροντος και όχι αυτόματη έγκριση. Η τελική χορήγηση προϋποθέτει τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την πλήρωση όλων των όρων του προγράμματος.