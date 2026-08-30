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Μέσα στην εβδομάδα η «τρόικα» ου ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αποφασίσει.

Ούτε αυτή την εβδομάδα κατόρθωσε η «τρόικα» του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσει ποιος θα αναλάβει τι στη ΔΕΘ.

Το ερώτημα είναι ποιος από τους Ρένα Δούρου, Νίκο Παππά και Παύλο Πολάκη θα παρουσιάσει το πρόγραμμα, ποιος θα μιλήσει στους παραγωγικούς φορείς και ποιος θα απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Το σημαντικότερο όπως καταλαβαίνετε είναι ποιος θα απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων- αυτός θα πάρει και τους περισσότερους στη δημοσιότητα.

Αναζητούνται διάφορες φόρμουλες, πλην όμως οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν εντός της εβδομάδας που ξεκινάει...

Β.Σκ.