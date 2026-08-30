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Πραγματοποιούνταν σε όσους ψήφισαν ΝΔ στις περασμένες εθνικές αλλά όχι στις ευρωεκλογές.

Πραγματοποιούνταν σε όσους ψήφισαν ΝΔ στις περασμένες εθνικές αλλά όχι στις ευρωεκλογές.

Επί τρεις μέρες διεξαγόταν, όπως πληροφορείται η στήλη, τα πρώτα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές focus group της Νέας Δημοκρατίας.

Πραγματοποιούνταν σε όσους ψήφισαν ΝΔ στις περασμένες εθνικές αλλά όχι στις ευρωεκλογές.

Με άλλα λόγια στόχος του Μαξίμου όσοι ψήφισαν ΝΔ στις εκλογές του 2023 αλλά όχι και στις ευρωεκλογές του 2024.

Είναι φανερό πως σε αυτό το τμήμα των εκλογέων επικεντρώνει η ΝΔ την προσοχή της.

Β.Σκ.