«Έλα μωρέ τώρα...», είναι το σχόλιο των συνεργατών του όταν δέχονται σχετικές ερωτήσεις.

Η στήλη σας είχε ενημερώσει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε ζητήσει από την Χαριλάου Τρικούπη να απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος που έγινε στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Το αίτημα, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος, δεν έγινε δεκτό αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι από την πλευρά του Χ. Δούκα γίνεται κάθε προσπάθεια να καταδειχθεί ότι δεν υπάρχει ενόχληση αφού, άλλωστε, καμία σχέση δεν έχει ο Δήμαρχος με αυτό το θέμα.

«Έλα μωρέ τώρα...», είναι το σχόλιο των συνεργατών του όταν δέχονται σχετικές ερωτήσεις.

Η ανταπάντηση θα μπορούσε να είναι «τότε γιατί το ζήτησε;» αλλά «έλα μωρέ τώρα»...

Τ.Τε.