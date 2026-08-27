Το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων ενέκρινε την άμεση απομάκρυνση του καμένου κτιρίου Badminton.

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων η εισήγηση του Χάρη Δούκα, για την άμεση απομάκρυνση του καμένου κτιρίου Badminton, την αποκατάσταση της νομιμότητας στην περιοχή και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή – Ιλισίων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κατά την τοποθέτησή του, τόνισε:

«Πιστεύω ότι τώρα είναι η στιγμή για την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton. Αυτή πρέπει να είναι η προμετωπίδα μας, διαφορετικά οι εξελίξεις θα είναι ανάποδες. Αν συζητάμε γενικά χωρίς έναν ξεκάθαρο πρώτο στόχο, τότε θα έρθει Προεδρικό Διάταγμα, θα αλλάξει όλη η ιστορία και θα βρεθούμε σε ένα άλλο περιβάλλον, σε μία άλλη συνθήκη.

Θυμίζω ότι η Πολιτεία είχε δεσμευτεί από το 2004, ότι οι προσωρινές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν. Η δέσμευση αυτή παραμένει ανεκπλήρωτη επί δεκαετίες. Και θυμίζω ότι είμαστε σε φάση κλιματικής κρίσης, όπου οι μεγάλοι και ανοιχτά προσβάσιμοι χώροι πρασίνου αποτελούν επιτακτική προτεραιότητα παγκοσμίως, πόσο μάλλον σε μία πόλη που πλήττεται από την κλιματική κρίση.

Βάζουμε τέσσερα σημεία:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την άμεση κατεδάφιση του Badminton.

Τη διεκδίκηση της πλήρους αποκατάστασης της νομιμότητας στην περιοχή του Γουδή και την τήρηση των διαχρονικών δεσμεύσεων. Αυτό σημαίνει την απομάκρυνση όλων των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και την απόδοση των χώρων στους πολίτες ως ελεύθερων και κοινόχρηστων.

Την άμεση προώθηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Την προώθηση του σχεδίου υπουργικής απόφασης προς γνωμοδότηση από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ και την επεξεργασία κατάλληλης νομοθετικής πρότασης για τη σύσταση φορέα διαχείρισης.

Έχουμε στείλει ήδη επιστολή, συμφωνημένη με τους άλλους Δήμους και τους Δημάρχους Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης.

Σήμερα ξεκινάμε. Θα το πάμε δυνατά όλη την επόμενη περίοδο σε συνεργασία και με τους κατοίκους και με τις πρωτοβουλίες της περιοχής. Θα κάνουμε και εκδηλώσεις. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το αμέσως επόμενο διάστημα να επικεντρώσουμε εκεί τις ενέργειές μας και να έχουμε νίκες».

{https://www.facebook.com/reel/4290951131167673}

Ο δήμαρχος Αθηναίων έκανε σχετικό post στον λογαριασμό του στο Facebook, στην οποία αναφέρει: «Τώρα είναι η στιγμή για την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ενέκρινε ομόφωνα την εισήγησή μας για:

1. Την άμεση κατεδάφιση του Badminton.

2. Την αποκατάσταση της νομιμότητας στο Γουδή, με την απομάκρυνση όλων των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και την απόδοση των χώρων στους πολίτες.

3. Την άμεση προώθηση των ενεργειών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή – Ιλισίων.

4. Τη σύσταση φορέα διαχείρισης, με ουσιαστικό ρόλο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Οι δεσμεύσεις της Πολιτείας παραμένουν ανεκπλήρωτες από το 2004. Ξεκινάμε τώρα και συνεχίζουμε δυναμικά, μαζί με τους κατοίκους και τις πρωτοβουλίες της περιοχής, για να αποδοθεί ο χώρος εκεί όπου ανήκει, στους πολίτες».