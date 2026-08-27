Η ιστορική συμφωνία συμβιβασμού ορίζει ότι η Meta πρέπει να καταστήσει πολλές λειτουργίες ασφάλειας την προεπιλεγμένη επιλογή για τους νεαρούς χρήστες.

Η Meta συμφώνησε να θέσει νέα προστατευτικά πλαίσια στη χρήση των εφαρμογών της από εφήβους, σε μια απόφαση που θα μπορούσε να αλλάξει θεμελιωδώς την εμπειρία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους νέους στις ΗΠΑ.

Σε μια πλήρη μεταστροφή, ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα καταστήσει αρκετούς περιορισμούς ασφαλείας την προεπιλεγμένη επιλογή για τους νεαρούς χρήστες, αντί να απαιτεί από αυτούς να τους ενεργοποιήσουν οικειοθελώς (opt-in).

Οι αλλαγές προέκυψαν στο πλαίσιο ενός συμβιβασμού σε μια μεγάλη δίκη στην Καλιφόρνια, η οποία απαιτεί επίσης από την εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης να καταβάλει έως και 17 δισεκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες που άσκησαν την προσφυγή. Η Meta συμφώνησε επίσης να καταβάλει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην πολιτεία του Τέξας, η οποία δεν συμμετείχε στη συγκεκριμένη αγωγή. Η συμφωνία αντιπροσωπεύει την πρώτη φορά που η Meta αναγκάζεται να αλλάξει βασικά χαρακτηριστικά της εμπειρίας των χρηστών της.

Ο Rob Bonta, Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια και επικεφαλής δικηγόρος στην υπόθεση, χαρακτήρισε τις αλλαγές αυτές «σταθμό», ενώ εξέφρασε την άποψη πως ο προεπιλεγμένος χαρακτήρας των λειτουργιών θα δυσκολέψει τους νεαρούς χρήστες να παρακάμψουν αυτά τα προστατευτικά πλαίσια.

1. Προεπιλεγμένοι περιορισμοί ασφαλείας

Η μεγαλύτερη αλλαγή που φέρνει ο συμβιβασμός που ανακοινώθηκε χθες είναι πως η Meta, η μητρική εταιρεία των Instagram και Facebook, υποχρεούται πλέον να καταστήσει πολλούς από τους περιορισμούς ασφαλείας της την προεπιλεγμένη ρύθμιση για λογαριασμούς που δημιουργούνται από εφήβους, μια καμπή από την προηγούμενη προσέγγιση προαιρετικής συμμετοχής (opt-in) για την παιδική ασφάλεια. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να αλλάξουν χωρίς την άδεια ενός επιβλέποντος γονικού λογαριασμού που είναι συνδεδεμένος με τον εφήβικο λογαριασμό.

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Παρόλο που η Meta διαφήμιζε εδώ και καιρό εργαλεία, όπως η προειδοποίηση χρόνου οθόνης ως απόδειξη ότι η εταιρεία είναι αφοσιωμένη στην ασφάλεια, η εταιρεία απέφευγε μέχρι τώρα να καταστήσει τέτοιες λειτουργίες το προκαθορισμένο πρότυπο.

Όταν οι έφηβοι δημιουργούν για πρώτη φορά έναν λογαριασμό στο Instagram, δεν θα βλέπουν πλέον εξατομικευμένη ροή (feed) ή "likes" στις δημοσιεύσεις τους, εκτός εάν ένας επιβλέπων γονέας αλλάξει τη ρύθμιση.

Οι εισαγγελείς των πολιτειών υποστήριξαν ότι οι επιλογές ασφαλείας για εφήβους χρησιμοποιούνται σπάνια επειδή δεν ενεργοποιούνται αυτόματα. Ένας πολιτειακός εισαγγελέας του Κολοράντο ανέκρινε τον διευθύνοντα σύμβουλο του Instagram, Adam Mosseri, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σχετικά με ένα εργαλείο προειδοποίησης χρόνου οθόνης, που ονομάζεται «Take a Break» (Κάντε ένα διάλειμμα). Όπως σημείωσε ο εισαγγελέας, μόλις το 1,8% των εφήβων έχει εγγραφεί για να το χρησιμοποιήσει.

2. Λειτουργίες γονικής επίβλεψης

Η συμφωνία δίνει στους ενήλικες που ορίζονται ως «επιβλέποντες γονείς» τη δυνατότητα να παρακολουθούν εκτενώς και να αλλάζουν τις ρυθμίσεις ενός εφήβικου λογαριασμού, εάν και οι δύο χρήστες συμφωνούν με τους ελέγχους. Οι λειτουργίες γονικής επίβλεψης περιλαμβάνουν τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τον χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά στη χρήση της εφαρμογής, καθώς και τα ονόματα χρηστών των κοινωνικών τους συνδέσεων και τα ονόματα των λογαριασμών που τους στέλνουν μηνύματα.

Οι επιβλέποντες γονείς θα λαμβάνουν επίσης καθημερινές ειδοποιήσεις από τη Meta κάθε φορά που ο εφήβικος λογαριασμός στέλνει μήνυμα σε έναν λογαριασμό ενηλίκου για πρώτη φορά, καθώς και έναν σύνδεσμο προς τον λογαριασμό του ενηλίκου. Οι γονικοί λογαριασμοί θα ειδοποιούνται επίσης κάθε φορά που ο εφήβικος λογαριασμός αναζητά λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με την αυτοκτονία, τον αυτοτραυματισμό ή τις διαταραχές πρόσληψης τροφής.

3. Χρονικά όρια και «σχολική λειτουργία»

Η Meta θα υποχρεωθεί να εφαρμόσει προεπιλεγμένα όρια στη χρήση εφαρμογών για τους εφήβικους λογαριασμούς, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Οι εφήβικοι λογαριασμοί μπορούν να χρησιμοποιούνται συνολικά μόνο δύο ώρες την ημέρα, αν και οι γονείς μπορούν να αλλάξουν αυτές τις ρυθμίσεις.

Ο συμβιβασμός επιβάλλει επίσης μια «νυχτερινή λειτουργία» και μια «σχολική λειτουργία» που περιορίζει τη χρήση της εφαρμογής και τις ειδοποιήσεις από τις 12 π.μ. έως τις 6 π.μ. και από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ. τις καθημερινές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η Meta συμφώνησε να περιορίσει τους εφήβικους λογαριασμούς σε μόλις μία ώρα την ημέρα, εάν άλλες πλατφόρμες θεσπίσουν παρόμοιους χρονικούς περιορισμούς.

4. Απενεργοποίηση των «likes» και των φίλτρων για τους εφήβους

Η συμφωνία απαιτεί από τη Meta να περιορίσει τις λειτουργίες «κοινωνικής σύγκρισης» στους εφήβικους λογαριασμούς, απαγορεύοντας την προεπιλεγμένη εμφάνιση του αριθμού των «likes» και εμποδίζοντας τους εφήβους να χρησιμοποιούν «φίλτρα αισθητικών επεμβάσεων».

5. Επαλήθευση ηλικίας και κίνδυνοι ιδιωτικότητας

Η Meta πρέπει να χρησιμοποιεί συστήματα επαλήθευσης είτε μέσω ταυτοποίησης είτε μέσω αναγνώρισης προσώπου, για να διασφαλίσει ότι οι έφηβοι δεν χρησιμοποιούν κανονικούς λογαριασμούς Instagram. Αυτό πρέπει να δοκιμάζεται από τρίτο φορέα κάθε χρόνο.

Η συλλογή συμπεριφορικών και ταυτοποιητικών δεδομένων ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την ιδιωτικότητα, δήλωσε ο David Greene, νομικός σύμβουλος της εταιρείας ψηφιακής ιδιωτικότητας Electronic Frontier Foundation. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει προστασία έναντι παραβιάσεων δεδομένων και αιτημάτων των αρχών επιβολής του νόμου για πρόσβαση σε δεδομένα, ανέφερε ο Greene.

6. Πιθανό προηγούμενο

Σε μια ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, η Meta κάλεσε το TikTok και το YouTube να εφαρμόσουν παρόμοιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαχειρίζονται τους εφήβικους λογαριασμούς. Το Snap, μια πολύ μικρότερη εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δεν συμπεριλήφθηκε.

Η Meta ανέφερε ότι η «πρωτοποριακή» συμφωνία θα λειτουργήσει μόνο εάν όλες οι πλατφόρμες ενσωματώσουν παρόμοιες πολιτικές. «Επειδή οι έφηβοι μετακινούνται με ευκολία ανάμεσα σε δεκάδες εφαρμογές, χρειαζόμαστε μια λύση για ολόκληρο τον κλάδο», δήλωσε ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της εταιρείας, CJ Mahoney.

Η ομάδα προάσπισης ψηφιακών δικαιωμάτων Tech Oversight Project δήλωσε ότι το Κογκρέσο πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτοί οι περιορισμοί «θα είναι υποχρεωτικοί σε κάθε πλατφόρμα και θα είναι μόνιμοι».

Πηγή: Guardian