Με γενναιόδωρους χώρους και κατανάλωση που μπορεί να παραμείνει ιδιαίτερα χαμηλή, το SUV της BYD ελκύει συνειδητοποιημένους οικογενειάρχες.

Το BYD Sealion 5 DM-i αξιοποιεί το σύστημα Super Hybrid DM-i, συνδυάζοντας έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1.498 κ.εκ. με δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία Blade. Ο θερμικός κινητήρας αποδίδει 98 ίππους και 122 Nm, ενώ ο βασικός ηλεκτροκινητήρας φτάνει τους 197 ίππους και τα 300 Nm. Η συνδυασμένη ισχύς ανέρχεται στους 212 ίππους, με μέγιστη ροπή 300 Nm, η οποία μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου μίας σχέσης.

Στην πράξη, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται γύρω στα 8 δεύτερα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα. Η λειτουργία του υβριδικού συστήματος προσαρμόζεται στις συνθήκες, με δυνατότητα κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά ή συνδυαστικά.

Έως 82 χλμ. ηλεκτρικά

Το μοντέλο που εισάγεται στην Ελλάδα εφοδιάζεται με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 18,3 kWh, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως 82 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP και έως 120 χιλιόμετρα. στην πόλη. Η συνολική αυτονομία φτάνει τα 1.016 χιλιόμετρα, ενώ η φόρτιση από 15% έως 100% σε παροχή 11 kW απαιτεί περίπου έξι ώρες. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που δεν έχεις φορτίσει την μπαταρία, το υβριδικό σύστημα δηλώνει παρών, συγκρατώντας την κατανάλωση καυσίμου.

Όταν η μπαταρία εξαντλείται, το PHEV περνά αυτόματα σε υβριδική λειτουργία HEV. Ο 1.5 βενζινοκινητήρας λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια για το σύστημα και τον ηλεκτροκινητήρα. Ο τελευταίος εξακολουθεί να συμμετέχει στην κίνηση, οπότε διατηρείται σε μεγάλο βαθμό η αίσθηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

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Στη δοκιμή μας, το Sealion 5 DM-i ξεχώρισε για την αποδοτικότητα του, με υβριδική λειτουργία (HEV) καταγράφηκε κατανάλωση 2,4-2,7 lt/100 km στην πόλη, ενώ η μέση τιμή της δοκιμής ήταν 5,2 lt/100 km.

Άνεση, χώροι, πρακτικότητα

Με μήκος 4,738 μέτρα και μεταξόνιο 2,712 μέτρα, το Sealion 5 DM-i προσφέρει ένα ευρύχωρο εσωτερικό, με χώρο αποσκευών 463 λίτρων που αυξάνεται στα 1.410 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Η ποιοτική καμπίνα διαθέτει ψηφιακό πίνακα 8,8 ιντσών και κεντρική οθόνη 12,8 ιντσών, μαζί με Android Auto, Apple CarPlay, φωνητικές εντολές και ασύρματες ενημερώσεις.



Στον δρόμο είναι ήσυχο και γενικά αρκετά άνετο, με καλή ποιότητα κύλισης, προοδευτικές (ασφαλείς) αντιδράσεις και επαρκείς επιδόσεις. Η ανάρτηση δηλώνει παρούσα ηχητικά μόνο στις έντονες κακοτεχνίες του οδοστρώματος, ενώ μόνο όταν ενεργοποιείται ο θερμικός κινητήρας ο θόρυβος γίνεται αισθητός.

Ετυμηγορία

Συνολικά, το BYD Sealion 5 DM-i αποτελεί μια τίμια ολοκληρωμένη plug-in υβριδική πρόταση, με ισχυρό τεχνολογικό υπόβαθρο, πολύ καλούς χώρους και ιδιαίτερα αποδοτικό σύστημα κίνησης. Απευθύνεται στους οικογενειάρχες που θέλουν να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Οι τιμές αγοράς ξεκινούν από τα 30.990 ευρώ.