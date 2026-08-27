Ο πρωθυπουργός του Κατάρ αναμένεται στο Ιράν με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία πλησιάζει τους έξι μήνες.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την πτωτική τους πορεία την Πέμπτη, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι οι διπλωματικές επαφές γύρω από το Ιράν μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης και σε αποκατάσταση των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ υποχώρησαν κατά 0,7%, στα 87,24 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε επίσης πτώση 0,7%, στα 81,67 δολάρια το βαρέλι, οδεύοντας προς πέμπτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών.

Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκονται οι προσπάθειες του Ιράν και του Ομάν να οριστικοποιήσουν συμφωνία σχετικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Η προοπτική επαναλειτουργίας της κρίσιμης θαλάσσιας οδού δημιουργεί προσδοκίες για περιορισμό των προβλημάτων στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, μέσω των Στενών διακινούνταν ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου που αντιστοιχούσαν περίπου στο ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης. Μετά τις κινήσεις της Τεχεράνης για περιορισμό της διέλευσης, οι ροές πετρελαίου μειώθηκαν περίπου στο ένα τέταρτο των προπολεμικών επιπέδων.

Στο διπλωματικό μέτωπο, ο πρωθυπουργός του Κατάρ αναμένεται στο Ιράν με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία πλησιάζει τους έξι μήνες. Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν εδώ και περίπου έναν μήνα, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση των διαταραχών στον Κόλπο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι πιέσεις, πάντως, παραμένουν έντονες στην αγορά ντίζελ. Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν περιορίσει την παγκόσμια παραγωγή. Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αποσταγμάτων μειώθηκαν κατά 2,2 εκατ. βαρέλια, στα 103,4 εκατ., φθάνοντας, σύμφωνα με τον Hynes, στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί για τη συγκεκριμένη εποχή του έτους.