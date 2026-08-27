Η ελληνική πρόταση επιδιώκει να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό που προκαλούν τα διαφορετικά εθνικά καθεστώτα διαχείρισης του φάσματος.

Πυκνώνουν οι διεργασίες γύρω από την πρωτοβουλία για τη θέσπιση ενός ενιαίου πανευρωπαϊκού πλαισίου δημοπράτησης του φάσματος συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας, με τις επόμενες εβδομάδες να θεωρούνται κρίσιμες για την τύχη του σχεδίου που προωθεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έως τα μέσα του φθινοπώρου αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει σε σημαντικό βαθμό η εικόνα ως προς τις προθέσεις των κρατών-μελών, αλλά και τις βασικές παραμέτρους του νέου μοντέλου.

Η ελληνική πρόταση επιδιώκει να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό που προκαλούν τα διαφορετικά εθνικά καθεστώτα διαχείρισης του φάσματος. Στον πυρήνα της βρίσκεται ένας κεντρικός μηχανισμός δημοπράτησης συχνοτήτων, με μέρος των εσόδων να κατευθύνεται στον κοινοτικό προϋπολογισμό και παράλληλα να δημιουργείται αποθεματικό για την επανεπένδυση κεφαλαίων σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές νέας γενιάς.

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, την Αθήνα επισκέφθηκε χθες ο Chief External & Corporate Affairs Officer της Vodafone, Γιόακιμ Ράιτερ, ο οποίος συναντήθηκε με τον κ. Πιερρακάκη, ενώ είχε επαφή και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Οι μεγάλοι όμιλοι, μεταξύ των οποίων η Vodafone και η Deutsche Telekom, μητρική της Cosmote, βλέπουν θετικά την προοπτική μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, διατηρούν όμως επιφυλάξεις για κρίσιμες λεπτομέρειες. Κυρίαρχο αίτημα είναι οι δημοπρασίες να μην οδηγήσουν σε υπερβολικά υψηλό κόστος φάσματος, στερώντας από τις εταιρείες κεφάλαια που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε δίκτυα και νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, ζητούν μεγαλύτερη διάρκεια των δικαιωμάτων, προβλεψιμότητα στις ανανεώσεις και όρους πληρωμής που θα συμβαδίζουν με την ανάπτυξη των επενδύσεων.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο, πάντως, παραμένει η στάση των κρατών-μελών, καθώς τα έσοδα από τις δημοπρασίες καταλήγουν σήμερα στα εθνικά ταμεία. Η μεταφορά τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να αποτελέσει βασικό πεδίο διαπραγμάτευσης. Οι συζητήσεις των επόμενων εβδομάδων θεωρούνται συνεπώς καθοριστικές, με τα μέσα του φθινοπώρου να αποτελούν το πρώτο ουσιαστικό ορόσημο για το εάν και με ποιους όρους μπορεί να προχωρήσει η πρωτοβουλία.