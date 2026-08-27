Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 29%.

Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας κατέγραψε η Allwyn AG στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τον όμιλο να επαναβεβαιώνει το guidance για το σύνολο της χρήσης και να προχωρά σε ενδιάμεση διανομή 0,20 ευρώ ανά μετοχή.

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 2,376 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο 2026, αυξημένα κατά 6% από 2,241 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα έσοδα από δραστηριότητες gaming (GGR) αυξήθηκαν επίσης κατά 6%, στα 2,286 δισ. ευρώ από 2,155 δισ. ευρώ. Ακόμη ισχυρότερη ήταν η μεταβολή στα καθαρά έσοδα, τα οποία έφθασαν τα 1,246 δισ. ευρώ έναντι 979 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 27%.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 29%, στα 458 εκατ. ευρώ από 355 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο EBITDA να διευρύνεται κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, στο 36,8% από 36,3%. Το λειτουργικό EBITDA ενισχύθηκε κατά 23%, στα 361 εκατ. ευρώ από 294 εκατ. ευρώ. Αφαιρουμένων των επιπτώσεων από την εξαγορά της PrizePicks, την υψηλότερη φορολογία gaming στην Αυστρία και τις μεγαλύτερες αποσβέσεις του τέλους άδειας στη LottoItalia, η αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA διαμορφώθηκε στο 9%.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 16%, στα 284 εκατ. ευρώ από 244 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν κατά 35%, στα 239 εκατ. ευρώ έναντι 177 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Allwyn σχεδόν διπλασιάστηκαν, καθώς ανήλθαν στα 188 εκατ. ευρώ από 96 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 96%. Την ίδια στιγμή, οι καθαρές προσαρμοσμένες χρηματοοικονομικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 83%, στα 97 εκατ. ευρώ από 53 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του υψηλότερου μικτού δανεισμού.

Η υποκείμενη εικόνα παρέμεινε θετική ακόμη και μετά την αφαίρεση των έκτακτων παραγόντων. Εξαιρουμένων της PrizePicks και της επίδρασης από τους υψηλότερους φόρους στην Αυστρία, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά την απαιτητική σύγκριση με το 2025, όταν αρκετές αγορές είχαν ευνοηθεί από ισχυρούς κύκλους τζακ ποτ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τα online καθαρά έσοδα από gaming εκτινάχθηκαν κατά 81%, στα 596 εκατ. ευρώ από 330 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το online αντιπροσώπευε πλέον το 52% των συνολικών καθαρών εσόδων gaming, έναντι 37% στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 15 ποσοστιαίων μονάδων. Στις δραστηριότητες που μπορούν να προσφερθούν online, το αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε στο 58% από 44%.

Σε επίπεδο προϊόντων, το iGaming αποτέλεσε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, με αύξηση καθαρών εσόδων κατά 24%, στα 147 εκατ. ευρώ από 119 εκατ. ευρώ. Το Sports Betting ενισχύθηκε κατά 12%, στα 145 εκατ. ευρώ από 130 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να επισημαίνει τη θετική επίδραση της δραστηριότητας που συνδέθηκε με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026. Τα έσοδα από λοταρίες υποχώρησαν κατά 2%, στα 498 εκατ. ευρώ από 507 εκατ. ευρώ, ενώ τα VLTs και Casinos σημείωσαν πτώση 1%, στα 135 εκατ. ευρώ. Η Daily Fantasy Sports, στην οποία περιλαμβάνεται η PrizePicks, συνεισέφερε 231 εκατ. ευρώ.

Καθαρά έσοδα σε Ευρώπη, Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο

Στην ηπειρωτική Ευρώπη, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4%, στα 731 εκατ. ευρώ από 701 εκατ. ευρώ. Εάν εξαιρεθεί η αρνητική επίδραση από την υψηλότερη φορολογία gaming στην Αυστρία, η οργανική αύξηση διαμορφώθηκε στο 6%. Το GGR της περιοχής αυξήθηκε κατά 7%, στα 1,134 δισ. ευρώ, ωστόσο οι φόροι gaming και οι σχετικές εισφορές αυξήθηκαν κατά 10%, στα 445 εκατ. ευρώ. Το προσαρμοσμένο EBITDA της περιοχής μειώθηκε κατά 3%, στα 293 εκατ. ευρώ από 303 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να υποχωρεί στο 40,1% από 43,2%. Εξαιρουμένων, πάντως, των επιβαρύνσεων από την Αυστρία και τη LottoItalia, το προσαρμοσμένο EBITDA της ηπειρωτικής Ευρώπης αυξήθηκε κατά 4%.

Στη Βόρεια Αμερική, τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 294 εκατ. ευρώ. Σε συγκρίσιμη βάση και με την PrizePicks να υπολογίζεται σαν να είχε ενοποιηθεί και στις δύο περιόδους, η ανάπτυξη ανήλθε σε 6% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και 2% σε δημοσιευμένη βάση. Τα ποσά που στοιχηματίστηκαν μέσω PrizePicks αυξήθηκαν πάνω από 35% σε ετήσια βάση, ενώ η ενεργή βάση παικτών στο τέλος Ιουνίου ήταν αυξημένη κατά 18%. Το προσαρμοσμένο EBITDA της Βόρειας Αμερικής, στην ίδια συγκρίσιμη βάση, μειώθηκε κατά 26%, στα 104 εκατ. ευρώ, καθώς η εταιρεία αύξησε σημαντικά τις επενδύσεις marketing γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% σε δημοσιευμένη βάση, στα 236 εκατ. ευρώ από 232 εκατ. ευρώ, και κατά 3% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Παρά την περιορισμένη αύξηση των εσόδων, η κερδοφορία παρουσίασε αισθητή βελτίωση, με το προσαρμοσμένο EBITDA να φθάνει τα 23 εκατ. ευρώ από μόλις 6 εκατ. ευρώ και το περιθώριο να ανεβαίνει στο 9,7% από 2,6%, δηλαδή κατά 7,1 ποσοστιαίες μονάδες. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 65%, στα 13 εκατ. ευρώ, μετά την ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού της National Lottery.

Ανάπτυξη εμφάνισε και η Betano. Τα συνολικά έσοδά της αυξήθηκαν κατά 26%, στα 972 εκατ. ευρώ από 770 εκατ. ευρώ, ενώ το λειτουργικό EBITDA ενισχύθηκε κατά 24%, στα 257 εκατ. ευρώ από 207 εκατ. ευρώ. Το μερίδιο της Allwyn στα καθαρά κέρδη της Betano διαμορφώθηκε στα 61 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3%, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η Betano διένειμε μερίσματα ύψους 551 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 57% σε ετήσια βάση.

Οι προσαρμοσμένες λειτουργικές ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης αυξήθηκαν στα 411 εκατ. ευρώ από 359 εκατ. ευρώ, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτινάχθηκαν στα 398 εκατ. ευρώ από μόλις 23 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 39%, στα 38 εκατ. ευρώ από 62 εκατ. ευρώ, με το Adjusted EBITDA μείον CAPEX να διαμορφώνεται στα 420 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 43% από τα 293 εκατ. ευρώ.

Άδειες και επενδύσεις

Στον αντίποδα, οι επενδύσεις και οι πληρωμές για άδειες είχαν σημαντική επίδραση στις συνολικές χρηματορροές. Η Allwyn κατέβαλε 545 εκατ. ευρώ για σημαντικές αποκτήσεις και ανανεώσεις αδειών, ποσό που περιλαμβάνει εισφορά 465 εκατ. ευρώ στη LottoItalia για την τελευταία δόση της ανανεωμένης ιταλικής άδειας Lotto και προκαταβολή 80 εκατ. ευρώ για τη νέα 12ετή άδεια των Ελληνικών Λαχείων.

Το καθαρό χρέος, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις, ανήλθε σε 6,658 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, από 3,601 δισ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο που παρουσιάζεται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Ο δείκτης καθαρού χρέους προς pro forma προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στις 3,5 φορές. Παράλληλα, ο όμιλος διέθετε ταμειακά διαθέσιμα 1,743 δισ. ευρώ και μη αντλημένες δεσμευμένες πιστωτικές γραμμές 1,114 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο αποδόσεων προς τους μετόχους, το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ενδιάμεση διανομή 0,20 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2026, με την πληρωμή να αναμένεται στις 12 Νοεμβρίου. Η εταιρεία διατηρεί πολιτική ελάχιστης ετήσιας διανομής 1 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, υλοποιεί πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 150 εκατ. ευρώ και μέχρι τις 21 Αυγούστου είχε αγοράσει 6.538.301 μετοχές έναντι συνολικού τιμήματος 89 εκατ. ευρώ.

Η Allwyn διατήρησε αμετάβλητο το outlook για το 2026, προβλέποντας αύξηση των ενοποιημένων καθαρών εσόδων σε ποσοστό μεταξύ των μεσαίων και υψηλών επιπέδων της ζώνης του 20%, πριν από έκτακτες επιπτώσεις περίπου 60 εκατ. ευρώ, και περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA περίπου 37%. Η επίδοση του δεύτερου τριμήνου έρχεται μετά από ένα επίσης ισχυρό πρώτο τρίμηνο, όταν τα καθαρά έσοδα είχαν αυξηθεί κατά 21%, στα 1,204 δισ. ευρώ, και το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 24%, στα 443 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα μεγέθη του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου, η Allwyn έχει πλέον καταγράψει περίπου 2,45 δισ. ευρώ καθαρά έσοδα και 901 εκατ. ευρώ προσαρμοσμένο EBITDA στο πρώτο εξάμηνο του 2026, υπογραμμίζοντας την αυξημένη κλίμακα του ομίλου μετά την ενοποίηση της PrizePicks και τον συνδυασμό της Allwyn International με τον πρώην ΟΠΑΠ. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το άθροισμα των δημοσιευμένων μεγεθών των δύο τριμήνων και όχι από ξεχωριστό δημοσιευμένο πίνακα εξαμήνου.

Ο Ρόμπερτ Τσβατάλ, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn, σχολίασε:

«Μετά από ένα πολύ θετικό πρώτο τρίμηνο, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω περαιτέρω ισχυρές επιδόσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα του Ομίλου να αυξάνονται κατά 27% σε ετήσια βάση, στα 1,2 δισ. ευρώ, και το Προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται κατά 29%, στα 458 εκατ. ευρώ. Αυτό αντανακλά την ισχύ της στρατηγικής μας και την επιτυχία μας στην υλοποίησή της, όπως αποδεικνύεται από τη διατηρούμενη δυναμική στην Ηπειρωτική Ευρώπη και τη συνεισφορά της PrizePicks.

Σε υποκείμενη βάση, εξαιρουμένης της συνεισφοράς της PrizePicks και με προσαρμογή για τους υψηλότερους φόρους τυχερών παιγνίων στην Αυστρία, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά την ισχυρή συγκριτική περίοδο, η οποία επωφελήθηκε από ευνοϊκούς κύκλους τζάκποτ σε αρκετές αγορές. Η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από τη συνεχιζόμενη επέκταση του ψηφιακού καναλιού και τις εξαιρετικές επιδόσεις στο Sports Betting και το iGaming, με το Sports Betting να επωφελείται από το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026.

Η ανάπτυξη του υποκείμενου EBITDA υποστηρίχθηκε από τη βελτίωση της κερδοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού της The National Lottery.

Σημειώσαμε επίσης σημαντική πρόοδο ως προς τη στρατηγική ανάπτυξής μας, συνεχίζοντας να επενδύουμε στα προϊόντα μας και στην εμπειρία των παικτών και υλοποιώντας σημαντικές βελτιώσεις προϊόντων σε ολόκληρο τον Όμιλο από το τέλος του πρώτου τριμήνου. Αυτές περιλάμβαναν νέα ή ενισχυμένα παιχνίδια λοταρίας που βασίζονται σε κληρώσεις στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είμαστε υπερήφανοι που είμαστε ο πρώτος πάροχος εκτός ΗΠΑ που προσφέρει το Powerball, ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια τζάκποτ στον κόσμο.

Επιπλέον, στη Βόρεια Αμερική συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε ταχύτατα την προσφορά της PrizePicks, επιτρέποντας στους παίκτες να συνδυάζουν ένα PlayerPick με ένα TeamPick σε μία και μόνη σύνθεση, ενσωματώνοντας αγορές προβλέψεων παράλληλα με το DFS και συμβάλλοντας στην εμβάθυνση της αλληλεπίδρασης και στη διεύρυνση των τρόπων με τους οποίους μπορούν ν