Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Νέα παράταση έως και τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2026 δίνεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) για την υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του. Η νέα παράταση δίνει τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στο ΕΑΠ να ολοκληρώσουν την αίτησή τους και να κάνουν το επόμενο βήμα στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027, το ΕΑΠ προσφέρει 9 Προπτυχιακά και 61 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και προσφέροντας τη δυνατότητα φοίτησης με ευελιξία, εξ αποστάσεως. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και την 1η Σεπτεμβρίου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η διαδικασία πραγματοποιείται online, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους να υποβάλουν την αίτησή τους εύκολα και από όπου βρίσκονται. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συνεχίζει να προσφέρει πρόσβαση στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, με προγράμματα σχεδιασμένα για τις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.