Ανάρτηση για την πορεία του Ελ Νίνο και πόσο αυτό αναμένεται να επηρεάσει τις καιρικές συνθήκες από το Φθινόπωρο και μετά, έκανε ο μετεωρολόγος και ευρωβουλευτής, Σάκης Αρναούτογλου.

Τα τελευταία στοιχεία από τον Ειρηνικό ενισχύουν την εικόνα ενός ισχυρού Ελ Νίνιο, με τον Σάκη Αρναούτογλου να επισημαίνει ότι η εξέλιξη του φαινομένου αξίζει πλέον ιδιαίτερη προσοχή ενόψει του χειμώνα 2026-2027. Ωστόσο, όπως τονίζει, είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή πρόγνωση του χειμώνα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, η NOAA έδινε στις 13 Αυγούστου πάνω από 90% πιθανότητα το Ελ Νίνιο να φτάσει σε πολύ ισχυρή ένταση κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα. Για το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, μάλιστα, η πιθανότητα να ξεπεράσει σε ένταση προηγούμενα επεισόδια που έχουν καταγραφεί από το 1950 έφτανε το 69%.

Την ίδια ώρα, στην τελευταία ενημέρωση της 24ης Αυγούστου, η θερμοκρασιακή απόκλιση στην περιοχή Νίνιο 3.4 είχε φτάσει τους +1,8 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για μία από τις βασικές περιοχές του τροπικού Ειρηνικού που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για την παρακολούθηση της εξέλιξης του Ελ Νίνιο, ενώ ανατολικότερα οι αποκλίσεις ήταν ακόμη υψηλότερες.

Δεν μπορεί ακόμη να προβλεφθεί ο καιρός στην Ελλάδα

Το ισχυρό Ελ Νίνιο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία, όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί από τώρα να προβλεφθεί ο καιρός του Ιανουαρίου στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή τη Φλώρινα.

Το φαινόμενο αφορά την ασυνήθιστη θέρμανση των νερών σε μεγάλη περιοχή του τροπικού Ειρηνικού. Όταν είναι ισχυρό, μπορεί να επηρεάσει την ατμόσφαιρα πάνω από τον ωκεανό και στη συνέχεια τη συμπεριφορά μεγάλων ατμοσφαιρικών συστημάτων σε άλλες περιοχές του πλανήτη.

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Η επίδραση είναι συνήθως πιο ξεκάθαρη στη Βόρεια Αμερική, ενώ στην Ευρώπη η εικόνα είναι πολύ πιο σύνθετη. Ο Ατλαντικός, οι αντικυκλώνες και τα βαρομετρικά χαμηλά, η κατάσταση στην Αρκτική και άλλοι παράγοντες μπορούν να μεταβάλουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα.

Γι' αυτό και οι εποχικές προγνώσεις δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως πρόγνωση συγκεκριμένων ημερών. Δείχνουν κυρίως τις πιθανότητες οι μέσες θερμοκρασίες ή οι βροχοπτώσεις να κινηθούν πάνω ή κάτω από τα συνηθισμένα επίπεδα.

Ο ρόλος του Ατλαντικού

Για την Ελλάδα ιδιαίτερη σημασία θα έχει η εξέλιξη της κυκλοφορίας στον Βόρειο Ατλαντικό. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η θέση των μεγάλων περιοχών υψηλών πιέσεων, η πορεία των βαρομετρικών χαμηλών και το κατά πόσο θα ανοίγει ο δρόμος για ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια και ανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και την ανατολική Μεσόγειο.

Έτσι, ένας χειμώνας μπορεί να καταλήξει θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα, αλλά παράλληλα να περιλαμβάνει μία ή δύο ιδιαίτερα ισχυρές ψυχρές εισβολές.

Αν, για παράδειγμα, ένας ήπιος Δεκέμβριος ακολουθηθεί από ένα δεκαήμερο με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τον Ιανουάριο και στη συνέχεια επιστρέψουν οι νοτιάδες και οι υψηλότερες θερμοκρασίες, ο συνολικός μέσος όρος του χειμώνα μπορεί να παραμείνει θετικός. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει προηγηθεί ένα πραγματικό κύμα ψύχους.

Τι ισχύει για τα χιόνια

Αντίστοιχη προσοχή απαιτείται και για τα σενάρια σχετικά με τα χιόνια. Τα σημερινά δεδομένα δεν επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι ένα πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο θα οδηγήσει σε «χειμώνα χωρίς χιόνια» στην Ελλάδα.

Για να εκδηλωθούν χιονοπτώσεις στη χώρα απαιτείται ο συνδυασμός συγκεκριμένων παραγόντων, όπως η παρουσία ψυχρών αερίων μαζών, η υγρασία και η κατάλληλη θέση των βαρομετρικών συστημάτων. Αυτές οι λεπτομέρειες δεν μπορούν να προβλεφθούν με αξιοπιστία αρκετούς μήνες νωρίτερα.

Στο επίκεντρο και ο πολικός στρόβιλος

Ένας ακόμη παράγοντας που θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία όσο πλησιάζει ο χειμώνας είναι ο πολικός στρόβιλος.

Πρόκειται για μια μεγάλης κλίμακας κυκλοφορία ισχυρών ανέμων ψηλά στην ατμόσφαιρα γύρω από την Αρκτική, η οποία συμβάλλει στη συγκράτηση πολύ ψυχρών αερίων μαζών στις πολικές περιοχές.

Όταν παραμένει ισχυρός, το ψύχος συνήθως συγκρατείται βορειότερα. Αντίθετα, μια σημαντική εξασθένηση ή διαταραχή του μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες μετακίνησης πολύ ψυχρών αερίων μαζών προς νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη.

Το προς τα πού θα κινηθούν, ωστόσο, εξαρτάται από τη συνολική ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Μπορεί να κατευθυνθούν προς την Αμερική, τη δυτική ή ανατολική Ευρώπη ή, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, προς τα Βαλκάνια.

Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει το φθινόπωρο

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η εικόνα για την Ελλάδα αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον μέσα στον Οκτώβριο και κυρίως τον Νοέμβριο.

Τότε θα υπάρχουν περισσότερα δεδομένα για την κορύφωση του Ελ Νίνιο, τη συμπεριφορά του Ατλαντικού και την κατάσταση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας γύρω από τον Βόρειο Πόλο.

Ο ίδιος επισημαίνει, παράλληλα, ότι η συζήτηση για τον καιρό δεν περιορίζεται στους μετεωρολογικούς χάρτες. Η εξέλιξη του χειμώνα συνδέεται άμεσα με την ενέργεια, τη γεωργία, τα αποθέματα νερού και την πολιτική προστασία, επηρεάζοντας τελικά και την καθημερινότητα των πολιτών.

Γι' αυτό, όπως υπογραμμίζει, η αξία της έγκαιρης επιστημονικής πληροφόρησης δεν βρίσκεται μόνο στο να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι μπορεί να συμβεί, αλλά και στο να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για καλύτερη προετοιμασία απέναντι σε πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα.

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