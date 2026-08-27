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Διερευνώνται οι συνθήκες κατω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 42χρονη αλλοδαπή επιβάτιδα επιβατηγού - τουριστικού σκάφους, η οποία τραυματίστηκε μετά από πτώση στο εσωτερικό του σκάφους, στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Αγίου Νικολάου Ιθάκης.

Η γυναίκα τραυματίστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται, ενώ για την παροχή βοήθειας κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Παρελήφθη από πλήρωμα περιπολικού λιμενικού σκάφους, με τη συνδρομή διασώστη του ΕΚΑΒ, και μεταφέρθηκε αρχικά στο Βαθύ Ιθάκης.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης.