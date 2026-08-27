Σκληρή κριτική του Τομέα Παιδείας της ΕΛΑΣ για τις εξαγγελίες της Σοφίας Ζαχαράκη.

«Στο πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο της 24ης Αυγούστου απολαύσαμε για ακόμα μια φορά την εξαγγελία γνωστών μέτρων και «καινοτομιών» από προηγούμενες ίδιες και απαράλλαχτες εξαγγελίες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Παιδείας της ΕΛΑΣ.

«Πρόκειται για τον γνωστό τρόπο δημιουργίας ειδήσεων που μας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση, μέσα από τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, την οποία όμως όλοι και όλες γνωρίζουμε γιατί την βιώνουμε στις τάξεις και στα αμφιθέατρα.

Μας ανακοίνωσαν ευθαρσώς ότι η σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με 15.000 κενά με την πρόσληψη 30.000 αναπληρωτών από τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει την ανάγκη 45.000 πιστώσεων, τις οποίες έχει ανακοινώσει ότι έχει διασφαλίσει», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Ξανά αναγγέλθηκαν:

Το πολλαπλό βιβλίο, το οποίο όχι απλά δεν είναι πολλαπλό, αφού πολλά γνωστικά αντικείμενα στερούνται πολλαπλότητας, αλλά είναι και «αμαρτωλό» αφού είναι γνωστές οι περιπέτειές του με την αμφισβήτηση της νομιμότητας των διαδικασιών, τις καταγγελίες για αθέμιτο ανταγωνισμό και τις δικαστικές προσφυγές.

Η ψηφιακή πλατφόρμα EduPlan.AI, που ακούμε εδώ και χρόνια ότι θα λύσει με έναν μαγικό τρόπο την κάλυψη των κενών εκπαιδευτικού προσωπικού, φυσικά χωρίς αναφορά για το πότε επιτέλους θα τεθεί σε εφαρμογή, προφανώς για να ξαναπαρου-σιαστεί μετά από λίγο καιρό.

Ο Εθνικός Διάλογος για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, όπου μάθαμε το κρίσιμο στοιχείο ότι η αρμόδια επιτροπή έχει συνεδριάσει 55 φορές! Όμως, η ανακοίνωση του πορίσματος της επιτροπής θα γίνει τον Νοέμβριο του 2025, ενώ η ψηφιακή διαβούλευση θα γίνει τον Σεπτέμβριο αλλά χωρίς να γνωρίζουμε την πρόταση της επιτροπής.

Η υλοποίηση 5.259 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, αλλά χωρίς να διευκρινιστεί ότι με αυτούς τους ρυθμούς διορισμών ο θεσμός της αναπλήρωσης συνεχίζει να αγγίζει το απαράδεκτο ποσοστό του 30% του προσωπικού και καλύπτει πάγιες και όχι έκτακτες ανάγκες, απέχοντας και για άλλη μια φορά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η επισκευή και ανακαίνιση 669 σχολείων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ στις 28/6/2026 στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου της 7ετίας διαβάσαμε ότι μέσω του ίδιου προγράμματος έχουν επισκευαστεί 2.000+ σχολεία.

Η ίδρυση 3.448 νέων Τμημάτων Ένταξης το 2025, αλλά δεν μάθαμε πόσα από τα συνολικά 7.230 Τμήματα Ένταξης στελεχώθηκαν και λειτούργησαν τη σχολική χρονιά 2025-2026. Το θέμα των κενών της παράλληλης στήριξης φυσικά ουδόλως αναφέρθηκε.

Ακόμα, η Υπουργός Παιδείας πριν ακόμα εισηγηθούν τα αρμόδια όργανα, η ΕΘΑΑΕ και ο ΕΟΠΠΕΠ και πριν ακόμα «καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ανακοίνωσε τηλεοπτικά την επαναδειοδότηση των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, των οποίων η λειτουργία ακυρώθηκε λόγω του κανονιστικού πλαισίου που εφαρμόστηκε. Οι «ψεκάστε-σκουπίστε-τελειώσατε» παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας στο θέμα αυτό αποτελούν άλλο ένα ύψιστης σημασίας θεσμικό ατόπημα της κυβέρνησης που προτρέχει των δικαστικών αποφάσεων και διαβάλλει με τις ενέργειές της την ανεξαρτησία της κρίσης αξιολόγησης της ανεξάρτητης κατά τα άλλα αρχής, ζήτημα που προκάλεσε μάλιστα την σχετική άμεση αντίδραση και καταγγελία αυτών των πρακτικών από την πλευρά του μέλους της ΕΘΑΑΕ, καθηγητή κ. Άγγελου Χανιώτη. Η Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας έχει μακρά ιστορία και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία και υπευθυνότητα και όχι fast-track διαδικασίες προς όφελος της κερδοσκοπίας.

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Τέλος, η Υπουργός Παιδείας δεν βρήκε κάτι να πει για τις δύο Υπουργικές Αποφάσεις της που αφορούν τις σχολικές εκδρομές και έχουν αναστατώσει την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι αποφάσεις αυτές επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το υφιστάμενο γραφειοκρατικό βάρος των σχολείων, επιβαρύνουν ασύμμετρα τους εκπαιδευτικούς με αστικές και ποινικές ευθύνες που δεν αναλογούν στον ρόλο τους και ουσιαστικά στην πράξη οδηγούν στην οριστική κατάργηση των εκπαιδευτικών επισκέψεων».

Καταλήγοντας ο Τομέας Παιδείας της ΕΛΑΣ υπογραμμίζει: «Καλούμε την Υπουργό Παιδείας να αποσύρει άμεσα τις Υπουργικές Αποφάσεις για τις εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις γιατί η δυσχέρεια υλοποίησης αυτών υποβαθμίζει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και τη σχολική ζωή».