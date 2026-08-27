Μέσα στο 2026 έχουν καταγραφεί 23.079 καταγγελίες για φορολογικές παραβάσεις, εκ των οποίων οι 20.642 ήταν ανώνυμες.

Περισσότερες από 25.000 καταγγελίες έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ από την αρχή του 2026 έως και τις 26 Αυγούστου, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» και η εφαρμογή Appodixi χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα εργαλεία για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων φοροδιαφυγής.

23.000 καταγγελίες

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέσα στο 2026 έχουν καταγραφεί 23.079 καταγγελίες για φορολογικές παραβάσεις, εκ των οποίων οι 20.642 ήταν ανώνυμες. Παράλληλα, υποβλήθηκαν 395 καταγγελίες για τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο και 2.227 για περιστατικά διαφθοράς υπαλλήλων του Δημοσίου. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν υποβληθεί συνολικά 99.152 καταγγελίες, με τις 86.494 να αφορούν φορολογικές παραβάσεις.

Οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στην πλατφόρμα αξιολογούνται και διαβιβάζονται στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. Για το 2026 εκτιμάται ότι περίπου 7.000 έως 10.000 καταγγελίες θα οδηγήσουν σε ελεγκτικές ενέργειες, ανάλογα με τα στοιχεία που περιλαμβάνουν και την αξιολόγηση κινδύνου.

Έλεγχοι επιχειρήσεων

Ορισμένες καταγγελίες έχουν ήδη οδηγήσει σε ελέγχους επιχειρήσεων. Μεταξύ των περιπτώσεων που έχουν εντοπιστεί περιλαμβάνονται εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, όπου διαπιστώθηκε μη διαβίβαση αποδείξεων, υπερπολυτελής βίλα στη Μύκονο που δεν είχε δηλωθεί στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης και ψητοπωλείο στα προάστια της Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίστηκε λογισμικό διαγραφής τζίρου. Έλεγχος πραγματοποιήθηκε επίσης σε εταιρεία VIP μεταφορών σε νησί των Κυκλάδων μετά από καταγγελία για συναλλαγή χωρίς παραστατικό.

Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής Appodixi οι καταναλωτές μπορούν να ελέγχουν τις αποδείξεις που λαμβάνουν σκανάροντας το QR code. Από τις αρχές του έτους έως τον Αύγουστο έχουν σκαναριστεί περίπου 7.455 αποδείξεις, ενώ 3.346 αναφορές συνοδεύονταν από τα στοιχεία του καταγγέλλοντος.

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Η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί από περισσότερους από 300.000 χρήστες. Από την έναρξη λειτουργίας της έχουν σκαναριστεί συνολικά 225.551 αποδείξεις, από τις οποίες οι 102.466 υποβλήθηκαν επώνυμα. Την ίδια στιγμή, η συμβολή του περιορισμού της φοροδιαφυγής στα φορολογικά έσοδα του 2026 εκτιμάται σε περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ.