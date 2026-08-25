Υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που πέρασαν από καίριες θέσεις φέρονται να καταγγέλουν «κενά» στις διαδικασίες ελέγχου και συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης για «λόγους οικονομίας».

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, διέταξε την Τρίτη ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα, στα οποία διατυπώθηκαν καταγγελίες σχετικά με πιθανή αιτιώδη συμβολή καλωδίων του δικτύου ηλεκτροδότησης στην εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και βίντεο από τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης που είχε κάνει τον περασμένο μήνα τον γύρο του διαδικτύου.

Επιβεβαιώνοντας τις υποψίες που εκφράζονται το τελευταίο διάστημα, το βίντεο αποκαλύπτει πόσο εύκολα μπορεί να ξεσπάσει φωτιά όταν σπινθήρες από προβληματική καλωδίωση πέσουν σε ξερόχορτα.

{https://www.facebook.com/61579053687870/videos/4585075975151098/}

Με παραγγελία προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητά να διερευνηθεί ενδελεχώς το ζήτημα και εάν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες, ενώ στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από αρμόδιους υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ.

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Περισσότερες από 100 φωτιές φέρεται να συνδέονται με το δίκτυο ρεύματος

Υπενθυμίζεται πως πληροφορίες της Voria.gr ήθελαν τα μέλη του ανακριτικού κλιμακίου της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης να εξετάζουν εάν συνδέονται με το δίκτυο του ρεύματος περισσότερες από 100 φωτιές μόνον το 2026. Ο αριθμός είναι μεγάλος και αντίστοιχη κατάσταση εκτιμάται ότι επικρατεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, οι πυρκαγιές που συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% των καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα για τη φετινή χρονιά.

Μάλιστα, δύο φονικές πυρκαγιές στα τέλη Ιουλίου - μία στη Δυτική Αττική και μία στην Κρήτη - συνδέθηκαν επίσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, βάσει των προκαταρκτικών ευρημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι συγκεκριμένες φωτιές έκαψαν περισσότερα από 36.000 στρέμματα και στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους.

Επιστρέφοντας στην βόρεια Ελλάδα και σύμφωνα πάντα με τη Voria, στελέχη του σώματος κάνουν λόγο για «βόμβες μέσα στα δάση και στα χωράφια» απαριθμώντας τη μία μετά την άλλη τις τελευταίες πυρκαγιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο και τις εγκαταστάσεις του ρεύματος.

Ενδεικτικά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, όπου η τελευταία πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από απαρχαιωμένο στύλο ρεύματος, η δικογραφία περιλαμβάνει τα ονόματα των εκπροσώπων του εθνικού διαχειριστή δικτύου, χωρίς πάντως να κινηθεί διαδικασία σύλληψής τους. Βέβαια από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ αναφέρεται ότι το δέντρο που έπεσε στα καλώδια ήταν μακριά και σε προβλεπόμενη απόσταση από το δίκτυο.