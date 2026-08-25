Για τη χρηματοδότηση του φιλόδοξου εγχειρήματος αναζητά ιδιώτες επενδυτές, αλλά και επιχορηγήσεις από την ισπανική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένα ολόκληρο χωριό στην Ισπανία πέρασε στα χέρια ενός Αμερικανού επιχειρηματία, ο οποίος έχει βάλει στόχο να του δώσει ξανά ζωή, μετατρέποντάς το σε έναν ολοκληρωμένο τουριστικό και οικιστικό προορισμό. Πρόκειται για το Salto de Castro, στην επαρχία της Ζαμόρα, κοντά στα σύνορα της Ισπανίας με την Πορτογαλία. Το χωριό είχε μείνει εγκαταλελειμμένο από το 1989, όταν αποχώρησαν και οι τελευταίοι κάτοικοι. Ο Jason Lee Beckwith απέκτησε το χωριό έναντι 310.000 ευρώ, περίπου 363.000 δολαρίων, και σχεδιάζει να αποκαταστήσει τα κτίριά του και να το μετατρέψει σε τουριστικό συγκρότημα.

Ένα χωριό με 44 σπίτια

Το Salto de Castro δεν είναι απλώς μερικά εγκαταλελειμμένα σπίτια. Διαθέτει 44 κατοικίες, σχολείο, εκκλησία, μπαρ και τις πρώην εγκαταστάσεις της Πολιτοφυλακής, ενώ ολόκληρος ο οικισμός είχε δημιουργηθεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εργαζομένων που κατασκεύαζαν το φράγμα Castro. Το χωριό χτίστηκε το 1946 από την Iberduero, τη σημερινή Iberdrola, για να στεγάσει τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους. Μετά την αποχώρηση των κατοίκων, τα κτίρια άρχισαν σταδιακά να εγκαταλείπονται και να φθείρονται, ενώ σημειώθηκαν και περιστατικά βανδαλισμών. Πριν περάσει στον σημερινό ιδιοκτήτη, το χωριό είχε αγοραστεί από οικογένεια στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η οποία είχε επίσης σχέδια τουριστικής αξιοποίησης. Η οικονομική κρίση του 2008, όμως, ανέτρεψε τα σχέδια σύμφωνα με το en.as.com.

Από εγκαταλελειμμένο χωριό σε τουριστικό συγκρότημα

Ο νέος ιδιοκτήτης θέλει να επαναφέρει το Salto de Castro στη ζωή. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός συγκροτήματος ανοιχτού στο κοινό, με ξενοδοχείο ή ξενώνα, κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση και χώρους εκδηλώσεων. Στα πρώτα στάδια της επένδυσης προβλέπεται ένα κεντρικό κτίριο με καταλύματα, εστιατόριο, χώρο υποδοχής και πισίνα, ενώ σχεδιάζονται επίσης χώροι αναψυχής, μπάρμπεκιου και πικνίκ. Ο Beckwith εκτιμά ότι για να αποκατασταθεί συνολικά ο οικισμός θα χρειαστούν περίπου 4 έως 7 εκατομμύρια δολάρια. Για τη χρηματοδότηση του φιλόδοξου εγχειρήματος αναζητά ιδιώτες επενδυτές, αλλά και επιχορηγήσεις από την ισπανική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Δεν φέρνω την Καλιφόρνια στην Ισπανία»

Ο Αμερικανός έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να μεταφέρει στο ισπανικό χωριό ένα ξένο μοντέλο ζωής. Αντίθετα, όπως έχει πει, «δεν φέρνω την Καλιφόρνια», καθώς δηλώνει ότι ερωτεύτηκε την περιοχή και τη χαρακτηρίζει «παράδεισο». Μάλιστα, έχει ήδη εγκατασταθεί με τη σύζυγό του στην περιοχή και σκοπεύει να μετακομίσει στο ίδιο το χωριό όταν προχωρήσει η αποκατάστασή του. Στόχος του είναι το Salto de Castro να γίνει ένας προορισμός που θα μπορεί να επισκεφθεί κόσμος διαφορετικών οικονομικών δυνατοτήτων, ενώ παράλληλα η επένδυση θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή στην τοπική οικονομία.

Οι αντιδράσεις και το περιβαλλοντικό ζήτημα

Η ιδέα έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις. Η δημοτική αρχή της Fonfría και πρώην κάτοικοι του χωριού βλέπουν θετικά την προσπάθεια αναζωογόνησης ενός τόπου που παρέμενε για δεκαετίες έρημος. Υπάρχουν, ωστόσο, και ανησυχίες από περιβαλλοντικές οργανώσεις για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η τουριστική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή, η οποία συνδέεται με το Φυσικό Πάρκο Arribes del Duero και προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Έτσι, το μεγάλο στοίχημα για το Salto de Castro είναι πλέον αν ένα εγκαταλελειμμένο χωριό μπορεί να μετατραπεί σε τουριστικό προορισμό χωρίς να χαθεί ο χαρακτήρας και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.