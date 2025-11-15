Ένα χωριό της Ελλάδας – διαφορετικό από όλα τα άλλα.

Η Ελλάδα, με την απέραντη ομορφιά της, τα ιδιαίτερα τοπία και την άκρως εντυπωσιακή μορφολογίας της, φιλοξενεί χιλιάδες νησίδες, βραχονησίδες, κωμοπόλεις και χωριά, που επιβεβαιώνουν πως επρόκειτο για μία άκρως γοητευτική χώρα.

Παλαιότερα, ορισμένες περιοχές άκμαζαν – κάτι που διακόπηκε σταδιακά ή πιο απότομα, άλλες ακόμη και σήμερα διατηρούν τον παλμό τους, ενώ υπάρχουν και μέρη, άγνωστα σε πολλούς – που όμως κρύβουν μία ιστορία.

Το «στοιχειωμένο χωριό» της Ελλάδας

Με την πάροδο των χρόνων, για πολλές τοποθεσίες και κτήρια, έχει δημιουργηθεί η φήμη πως είναι στοιχειωμένα, με την παράδοση να πηγαίνει από γενιά σε γενιά και ορισμένα μέρη να ερημώνουν ή άλλα να γίνονται πόλος έλξης για τους ερευνητές.

Στην προκειμένη περίπτωση το χωριό Τίμπουλης, έχει πολλά να «αφηγηθεί».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Eurokinissi

Το ιδιαίτερο – όχι και τόσο παραδοσιακό – χωριό, βρίσκεται στην περιοχή της Θολό και του Λέπρεο, στον νομό Ηλεία, στην Πελοπόννησο. Ανάμεσα από αυτά τα χωριά, στην περιφερειακή οδό, κάτω από τη σκιά των δένδρων στέκει ένα παλιό – παραδοσιακά χτισμένο σπίτι – παντοπωλείο – καφενείο (;).

Αν και η πρώτη εικόνα θυμίζει ένα εγκαταλειμμένο παλιό κτήριο, η αλήθεια είναι διαφορετική καθώς οι επισκέπτες του καφενείου, είναι κυριολεκτικά … κούκλες βιτρίνας.

Eurokinissi

Το Τίμπουλις δικαιωματικά, έχει κερδίσει τον τίτλο του «στοιχειωμένου χωριού», καθώς, οι κούκλες μοιάζουν να έχουν ζωή. Αν και αρχικά πρόκειται για ένα ανατριχιαστικό θέαμα, είναι ιδιαίτερα προσεγμένο έργο, ωστόσο οι επισκέπτες ανά διαστήματα, αλλάζουν ρούχα, στάση σώματος, ακόμη και τραπέζι, γεγονός που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει της φήμες.

Παράλληλα, πέρα από τους ιδιαίτερους «κατοίκους» - κούκλες, το Τίμπουλις φιλοξενεί στο εσωτερικό του μια εντυπωσιακή συλλογή από παράξενα και παλιά αντικείμενα – αληθινές αντίκες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν γιαταγάνια, ξύλινα μπαούλα, παιδικές κούνιες και άλλα ευρήματα μιας άλλης εποχής. Μάλιστα, δίπλα στο παλιό καφενείο-παντοπωλείο, σώζεται ακόμα και μια τουαλέτα, ολοκληρώνοντας το αλλόκοτο και σχεδόν κινηματογραφικό σκηνικό του χώρου.

Eurokinissi

Έτσι, το χωριό εξασφαλίζει μία άκρως διαφορετική εμπειρία, δεν είναι απλά ένα όμορφο χωριό, αλλά ένας χώρος τέχνης, μυστηρίου και έκπληξης. Το καφενείο, λέγεται πως αποτελεί έργο ενός ζευγαριού, μιας γερμανίδας και του ανδρός της, με καταγωγή από την Ουγγαρία: η Ούλι και ο Τίμπορ, εξ’ ου και το όνομα «Τίμπουλης», οι οποίοι με τα χρόνια είχαν συλλέξει μία σειρά από ιδιαίτερα αντικείμενα, κούκλες και αντίκες που έβρισκαν στα σκουπίδια. Έτσι τους ήρθε και η ιδέα να «αναστήσουν» το ξεχασμένο κτήριο κοντά στην κατοικία τους και να δώσουν μία νέα πνοή στο χωριό, δημιουργώντας μια κοινότητα, μία φήμη και ένα μουσείο με δωρεάν είσοδο για όλους.