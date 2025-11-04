Το διαμάντι της Ηπείρου που πρέπει να επισκεφτείτε τουλάχιστον μία φορά.

Η Ήπειρος, ίσως και να αποτελεί την πιο ορεινή και καταπράσινη περιοχή της Ελλάδας, με ιδιαίτερη μορφολογία με βουνά, φαράγγια, λίμνες και ποτάμια που συμβάλλουν στην βιοποικιλότητα και την πλούσια ομορφιά του τόπου.

Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας και συνορεύει με τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Αλβανία, ενώ από τη Δυτική πλευρά της, βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος. Έχει βαθιά ιστορική κληρονομιά, καθώς κατά την Οθωμανική περίοδο, έγινε κέντρο γραμμάτων και εμπορίου, με κυριότερο παράδειγμα τα Ιωάννινα.

Μέχρι και σήμερα, διατηρεί παραδοσιακή αρχιτεκτονική με πέτρινα σπίτια και δρόμους, ιδίως σε χωριά όπως τα: Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα, το Σούλι, το Πάπιγκο και το Μονοδένρδι.

Μία λίμνη όνειρο στην καρδιά της Ηπείρου

Η λίμνη Ζηρού, αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα και χαρακτηριστικά μέρη της Ηπείρου, με πλούσια φυσική ομορφιά, εκεί όπου το υδάτινο στοιχείο, συναντά το μεγαλείο της βλάστησης.

Βρίσκεται στο νομό Πρέβεζας δυτικά της πόλης Φιλιππιάδας, σε υψόμετρο περίπου, 60 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Η έκτασή της αγγίζει περίπου τα 900 μέτρα μήκους και 600 μέτρα πλάτος, ενώ φτάνει τα 70 μέτρα βάθος σε ορισμένα σημεία.

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στη λίμνη, υποστηρίζεται από τους ειδικούς πως επρόκειτο για ένα λιμναίο σπήλαιο το οποίο κατέρρευσε με την πάροδο των χρόνων, δημιουργώντας βύθισμα από το οποίο αναδύθηκαν τα υπόγεια νερά.

Το όνομά της: «Ζηρού», προέρχεται πιθανά από τη σλαβική λέξη «οζέρο», που στα ελληνικά μεταφράζεται ως «λίμνη».

Η λίμνη Ζηρού, αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της χώρας, πλούσια σε βλάστηση και υδρόβια ζωή. Περιβάλλεται, κυρίως, από λεύκες, πλατάνια και βελανιδιές, που φιλοξενούν σπάνια είδη πουλιών, πλούσια χλωρίδα και πανίδα, τόσο εντός- όσο και εκτός του νερού.

Θεωρείται ένα κόσμημα μέσα στα πυκνά δάση της Ηπείρου, με το τοπίο να προσφέρει ηρεμία και πλούσια φυσική – ακατέργαστη ομορφιά.

Η λίμνη Ζηρού αποτελεί ένα «κρυμμένο διαμάντι» της Ηπείρου: συνδυάζει φυσική ομορφιά, ηρεμία, πλούσια βιοποικιλότητα και - σε αντίθεση με τις πολύ πιο τουριστικές περιοχές - μικρότερη πολυκοσμία.

Το σημείο, ενδείκνυται για ηρεμία, χαλάρωση και περιπάτους, μέσα στο καταπράσινο τοπίο, με το νερό της λίμνης να προσφέρεται για υπαίθριες δραστηριότητες, όπως βαρκάδα ή κανό.

Η λίμνη Ζηρού, αποτελεί, τον ιδανικό προορισμό και ένα καταπράσινο τοπίο, το οποίο θα πρέπει να επισκεφτείτε και να θαυμάσετε, τουλάχιστον μία φορά.