Ο χειμώνας και οι αποδράσεις στο βουνό, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Πού αξίζει να ταξιδέψετε;

Η αίσθηση του χειμώνα, το αναμμένο τζάκι, το κρύο, η βροχή και το χιόνι, αν και δεν εξυπηρετούν στην καθημερινότητα των ανθρώπων, είναι γεγονός πως προσφέρουν τις ιδανικές συνθήκες για αποδράσεις στη φύση, μέσα στην καρδιά των δασών με θέα το χιονισμένο τοπίο.

Δεν είναι λίγοι όσοι αγαπούν περισσότερο χειμερινές εκδρομές από ότι τις καλοκαιρινές – και μάλλον όχι άδικα- αφού μια σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα, είναι ικανή να σας αλλάξει τη διάθεση και να σας απαλλάξει από το άγχος.

Είναι αλήθεια λοιπόν, πως η Ελλάδα, παρέχει όλες τις απαραίτητες συνθήκες για διακοπές όλες τις εποχές του χρόνου, ωστόσο ορισμένα μέρη είναι σα να έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για το χειμώνα.

Μια πόλη όνειρο – ιδανική για το χειμώνα

Η Καστοριά λοιπόν, είναι μια από αυτές της πόλεις της Ελλάδας, που έχει χαραχτεί στις μνήμες ως αποκλειστικά χειμερινός προορισμός – και δικαιολογημένα.

Η φύση την εν λόγω χρονική περίοδο, αποκτά ένα ιδιαίτερο χρώμα, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ζεστή, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ οι διαδρομές ανάμεσα από δάση αποκτούν μια απόκοσμη ομορφιά.

Όσον αφορά λοιπόν την Καστοριά, είναι πόλη της Δυτικής Μακεδονίας και πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Είναι χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε μια χερσόνησο που εισχωρεί στη Λίμνη Ορεστιάδα, μία από τις πιο όμορφες και γραφικές λίμνες της Ελλάδας – σε υψόμετρο περίπου 630 μέτρων και ξεχωρίζει για την ιστορία και την παράδοση που έχει κληρονομήσει.

Η Ορεστιάδα, διαφορετικά, η λίμνη Καστοριάς, περιβάλλεται από το Γράμμο και το Βίτσι, με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, με σημαντική παρουσία υδρόβιων πτηνών και φυτών.

Λόγω της ιστορίας της, η αρχιτεκτονική της διακρίνεται για τα νεοβυζαντινά και μακεδονίτικα στοιχεία της, με τα γύρω χωριά να ξεχωρίζουν για τα αρχοντικά, διατηρητέα σπίτια και μουσεία, του 19ου αιώνα.

Μερικά από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Καστοριάς είναι η Ορεστιάδα για περίπατο, ποδηλασία και βαρκάδα. Το σπήλαιο του Δράκου – ένα υπαίθριο αρχαιολογικό πάρκο, το Βυζαντινό μουσείο με τα εκκλησιαστικά κειμήλια, αλλά και το μουσείο Γούνας που είναι αφιερωμένο στην παράδοση της γουνοποιίας – της βασικής πηγής εσόδων της Καστοριάς.

Η Καστοριά θεωρείται μία από τις πιο ρομαντικές και όμορφες πόλεις της Ελλάδας. Ο συνδυασμός λίμνης, βουνών, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και της γνήσιας τοπικής κουζίνας, δημιουργούν τις καταλληλότερες συνθήκες για εκδρομές στην καρδιά του χειμώνα.

Το χειμώνα συχνά ντύνεται η πόλη στα λευκά, η λίμνη παγώνει και οι φιλοξενία γίνεται ακόμη πιο ζεστή, ενώ το σκηνικό θυμίζει αφήγηση κάποιου ποιητή.