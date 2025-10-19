Το «μυστικό» χωριό στην καρδιά της Καρδίτσας!

Σε υψόμετρο μόλις 100 μέτρων, η Καρδίτσα, δεσπόζει στη Θεσσαλία και στη δυτική πλευρά του θεσσαλικού κάμπου, με τα ζεστά καλοκαίρια και τους κρύους χειμώνες να είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της. Πρόκειται για την πόλη που κυριαρχεί ανάμεσα στα βουνά των Αγράφων και τον εμβληματικό κάμπο, με τα χωριά της να είναι καλά προστατευμένα από τα δάση.

Η Καρδίτσα λοιπόν, είναι γνωστή ως η «Πόλη του Ποδηλάτου», καθώς στο σημείο υπάρχει ευρύ δίκτυο ποδηλατοδρόμων, με τους κατοίκους να χρησιμοποιούν το δίκυκλο ως κύριο μέσω μετακίνησης. Το Πάρκο Παυσίλυπο, έχει χαρακτηριστεί ως χώρος αναψυχής και πρασίνου, ενώ ακόμη και η Δημοτική Αγορά της πόλης αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και πολιτισμού.

Η Λίμνη Πλαστήρα, δεσπόζει πλησίον της Καρδίτσα και αποτελεί σαφέστατα πόλο έλξης για φυσιολάτρες και εκδρομείς, ενώ στη γύρω περιοχή, υπάρχουν και μικρά χωριά με πλούσια παράδοση και κληρονομιά. Ένα άγνωστο μάλιστα χωριό είναι αυτό της Μπελοκομίτη.

Το άγνωστο χωριό στην καρδιά της Καρδίτσας

Η Μπελοκομίτης λοιπόν, είναι ένα μαγευτικό και άγνωστο χωριό στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, που εντάσσεται στο Δήμο Καρδίτσας και ξεχωρίζει για την ακατέργαστη ομορφιά του, την παράδοση και τη φύση που το κυκλώνει.

Το χωριό είναι χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων, σε μια από τις πλαγιές των Αγράφων, σε μικρή έκταση και αμφιθεατρικά χτισμένο. «Κοιτάει» κατευθείαν στη Λίμνη Πλαστήρα, ενώ το κυκλώνουν τα βουνά, η φύση και η πλούσια βλάστηση, εκεί όπου το υγρό στοιχείο, έρχεται σε απόλυτη αρμονία με τα δάση.

Η Μπελοκομίτης, έχει διατηρήσει το γραφικό χαρακτήρα της και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με το πέρασμα των χρόνων, ενώ η Μονή της Παναγίας της Πελεκητής, προσφέρει μια μοναδική και εντυπωσιακή θέα, ενώ είναι χτισμένη πάνω σε βράχο πλησίον του χωριού.

Αξίζει μάλιστα να γνωρίζετε, πως η κορυφή «Ωραία Κοιμωμένη», είναι ορατή από το χωριό, ενώ σύμφωνα με τους ντόπιους, ανάλογα με το φυσικό φως γίνεται ορατή η μορφή της.

Το χωριό, μεταξύ άλλων, αποτελεί ένα καλά κρυμμένο οικισμό, στην καρδιά της Καρδίτσας, ιδανικό για να απολαύσετε την ηρεμία, τη χαλάρωση και τη φύση. Ο Μπελοκομίτης δεν είναι απλώς ένας ορεινός προορισμός- είναι ένα κομμάτι αυθεντικής ελληνικής φύσης και παράδοσης.

Με την ησυχία του βουνού, την αγκαλιά των δασών και τη μοναδική θέα στη Λίμνη Πλαστήρα, προσφέρει στον επισκέπτη την ευκαιρία να ξεφύγει από την καθημερινότητα και να συνδεθεί ξανά με τη γαλήνη της φύσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=qgno2tJJS4Q&t=212s}