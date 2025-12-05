Πρακτικές συμβουλές για την προστασία των συσκευών του σπιτιού από κεραυνούς, διακοπή ρεύματος και πλημμύρα.

Το «σφυροκόπημα» της κακοκαιρίας Byron συνεχίζεται με φαινόμενα κατά τόπους ιδιαίτερης έντασης και ραγδαιότητας με αποτέλεσμα να καταγράφονται σε πολλές περιοχές διακοπές στην ηλεκτροδότηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ηλεκτρικές συσκευές.

Οι συμβουλές για την προστασία των συσκευών από διακοπές ρεύματος

Αποσυνδέστε τις ευαίσθητες συσκευές. Τηλεοράσεις, υπολογιστές, ψυγεία, ηλεκτρονικοί φούρνοι και άλλες συσκευές που δεν διαθέτουν προστασία από αιφνίδιες διακοπές ρεύματος καλό είναι να αποσυνδεθούν.

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά υπερτάσεων. Οι συσκευές αυτές προστατεύουν τα ηλεκτρονικά από απότομες αυξομειώσεις της τάσης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για υπολογιστές, τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές υψηλής αξίας.

Αποφύγετε τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Αν είναι δυνατόν, αποφύγετε τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και ηλεκτρικών εργαλείων όταν υπάρχει έντονη κακοκαιρία, ειδικά σε περιοχές με ιστορικό διακοπών ρεύματος.

Ελέγξτε τις μπαταρίες και τα UPS. Για υπολογιστές ή συσκευές που απαιτούν αδιάλειπτη λειτουργία, ένα UPS (Uninterruptible Power Supply) ή εφεδρική μπαταρία μπορεί να αποτρέψει την απώλεια δεδομένων και να εξασφαλίσει προσωρινή λειτουργία.

Με αυτά τα μέτρα, μπορείτε να περιορίσετε τον κίνδυνο ζημιών και να προστατεύσετε τις ηλεκτρικές συσκευές σας κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Byron.

Κακοκαιρία και πλημμύρα: Τι να κάνετε με τις ηλεκτρικές συσκευές αν μπει νερό στο σπίτι

Κλείστε αμέσως τον γενικό διακόπτη ρεύματος. Μην επιχειρήσετε να αγγίξετε συσκευές που έχουν βραχεί χωρίς να έχετε κόψει το ρεύμα καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Αποσυνδέστε τις συσκευές που είναι ασφαλείς. Αν είναι δυνατόν, αφαιρέστε καλώδια και βύσματα από τις πρίζες, αλλά μόνο αφού έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος.

Μετακινήστε τις συσκευές σε ψηλότερο σημείο. Συσκευές που μπορούν να μετακινηθούν βάλτε τις σε ράφια ή ψηλούς πάγκους.

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές που έχουν έρθει σε επαφή με νερό. Ακόμα και αν φαίνονται λειτουργικές, μπορεί να είναι επικίνδυνες. Αφήστε τις να στεγνώσουν εντελώς και ελέγξτε τις με ηλεκτρολόγο πριν τις επανασυνδέσετε.

Καλύψτε εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών, γεννήτριες ή άλλες εγκαταστάσεις με αδιάβροχα καλύμματα και αποφύγετε την επαφή με νερά πλημμύρας.