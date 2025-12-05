Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, υπόγεια πλημμύρισαν.

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε στην Αττική η κακοκαιρία Byron, με έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης να πλήττουν κυρίως τη δυτική πλευρά του λεκανοπεδίου, αλλά και τα νότια προάστια.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, υπόγεια πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που καταγράφηκε το βράδυ της Πέμπτης στον Άλιμο, όπου τα αυτοκίνητα κυριολεκτικά… επέπλεαν μέσα στα λασπόνερα. Βίντεο που κατέγραψαν πολίτες της περιοχής δείχνουν τα οχήματα να έχουν παρασυρθεί από την ορμή του νερού, καθώς η στάθμη είχε φτάσει σε τέτοιο ύψος που κάλυπτε σχεδόν ολόκληρα τα ΙΧ.

{https://www.tiktok.com/@xeniadrak/video/7580081832604110082?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7579933123129411094}

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν σοκ, αλλά και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων. Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτήθηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για απεγκλωβισμούς οδηγών, ενώ οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Δεν έλειψαν και οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες του TikTok να «ντύνουν» τα βίντεο των πλημμυρισμένων δρόμων με το παιδικό τραγούδι «βαρκούλα του ψαρά», προσπαθώντας να δώσουν μια πιο χιουμοριστική νότα μέσα στη δύσκολη κατάσταση.

{https://www.tiktok.com/@pavlidou__/video/7580104976471575811?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7579933123129411094}

Η κακοκαιρία Byron άφησε πίσω της εκτεταμένες ζημιές, με τους δήμους να καταγράφουν τα προβλήματα και να ξεκινούν εργασίες αποκατάστασης. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για συνέχιση των έντονων φαινομένων και καλούν τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ώρες.