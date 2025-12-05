Δύσκολες οι επόμενες ώρες καθώς σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη η κακοκαιρία θα συνεχιστεί στα ανατολικά και σιγά σιγά θα μετατοπιστεί ανατολικότερα και βορειότερα.

Υπάρχει, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, μία ζώνη καταιγίδων η οποία εκτείνεται από την περιοχή της Καρπάθου και φθάνει μέχρι και την περιοχή των Σποράδων.

Περνάει από τις Κυκλάδες και τον νομό Αττικής, στην περιοχή της Εύβοιας και καταλήγουν στην περιοχή των Σποράδων και στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.

Αυτές οι καταιγίδες θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται για το επόμενο 3ωρο με 6ωρο. Θα φθάσουμε σίγουρα μέχρι τις 12:00 με 14:00 το μεσημέρι, όπου και έπειτα θα αρχίσει το φαινόμενο να μετατοπίζεται ανατολικότερα και βορειότερα.

Για τις επόμενες 6 ώρες οι περιοχές που βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο» θα είναι:

Οι Κυκλάδες

Η ανατολική και νότια Πελοπόννησος

Η Αττικοβοιωτία

Η Εύβοια

Η περιοχή της Θεσσαλίας, κυρίως η ανατολική και νότια

Οι Σποράδες

Πέλλα, Ημαθία, Πιερία και γύρω από τον Θερμαϊκό

Κατά διαστήματα θα έχουμε πολύ μεγάλες ραγδαιότητες. Θα πέφτει πολύ μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα και επομένως αυξάνεται πλέον ο κίνδυνος για εκτεταμένα πλημμυρικά επεισόδια.

Δεν αποκλείεται μέσα στις καταιγίδες να έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα ακόμη και χοντρό χαλάζι.

Κοντά στο μεσημέρι, θα πάρουμε μία ανάσα στην Αττική, καθώς θα περιοριστούν τα φαινόμενα προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα.

Μεγάλη προσοχή στην περιοχή τη Εύβοιας καθώς τις επόμενες 6 με 8 ώρες θα δέχεται πολύ μεγάλο όγκο νερού κατά περιόδους, όπως επίσης οι Σποράδες, η Θεσσαλία και τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά το μεσημέρι, στην ουσία παραμένει ο άστατος καιρός στην περιοχή της Κρήτης - η οποία κατά διαστήματα θα δέχεται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σιγά σιγά, θα αρχίσει αυτός πυρήνας καταιγίδων να μετατοπίζεται πιο ανατολικά. Επομένως θα επηρεαστεί και το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο με έντονα φαινόμενα.

Θα αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρός στον νομό Αττικής, να περιορίζονται τα φαινόμενα προς το κεντρικό και βόρειο τμήμα της Εύβοιας και η Θεσσαλία παραμένει και πάλι στο βαθύ κόκκινο.

Θεσσαλία, Σποράδες και Χαλκιδική, πολύ μεγάλη προσοχή τουλάχιστον μέχρι και αύριο το πρωί.

Καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ ο ισχυρός πυρήνας καταιγίδων θα υποχωρήσει στα πιο ανατολικά και νότια τμήματα και ανεβαίνει για να πλήξει με μεγάλη σφοδρότητα τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την κεντρική Μακεδονία και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Το βράδυ ο πυρήνας καταιγίδων θα επιμείνει προς την περιοχή της Θεσσαλίας και της κεντρικής Μακεδονίας και το Αιγαίο.

Προσοχή μέχρι και τις 2 με 3 ώρα περίπου σε ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Αττικοβοιωτία.

Δεν αποκλείεται να συναντήσουμε περιοχές που ίσως ξεπεράσουμε και τους 200 τόνους νερού συγκεντρωτικά ανά περιοχή και στο ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο όπου αναμένεται μεγάλος όγκος νερού με μεγάλες ραγδαιότητες.