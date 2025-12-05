Μεγάλες καταστροφές στη Μάνδρα: Πλημμυρισμένα υπόγεια, φερτά υλικά στους δρόμους και απεγκλωβισμοί.

Οι ίδιοι δρόμοι που πλημμύρισαν το 2017 γίνονται σήμερα και πάλι ρέμα στη Μάνδρα, λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Δρίκο Αρμόδιο, οι κάτοικοι πρέπει να μείνουν στα σπίτια τους, καθώς δεν αποκλείεται μια νέα νεροποντή να γεμίσει τους δρόμους φερτά υλικά και λάσπη.

Εργαζόμενοι του δήμου επιχειρούν για τον καθαρισμό των δρόμων όποτε κρίνεται ασφαλές από την Πυροσβεστική, ώστοσο οι Αρχές της πόλης ζητούν από τους πολίτες να δείξουν υπομονή και να μην εφησυχάζουν επειδή μπορεί να μην βρέχει αυτή την ώρα στη Μάνδρα.

Όπως προειδοποιεί ο δήμαρχος, ακόμη κι αν δεν βρέχει στη Μάνδρα, μπορεί να βρέχει στο όρος Πατέρα και μέσα σε λίγα λεπτά να κατέβει και πάλι ποτάμι μέσα στην πόλη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq1ba50pnm1?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τρύπες στο οδόστρωμα

Σημειώνεται πως κλειστοί παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα πολλοί δρόμοι στη Μάνδρα, με τα περιπολικά να αποκλείουν την πρόσβαση για λόγους ασφαλείας.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες με τις τρύπες στο οδόστρωμα, που καταδεικνύουν την ένταση των φαινομένων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq1eu9w6z7t?integrationId=40599y14juihe6ly}