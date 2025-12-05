Από χτες σημειώνονται ισχυρές καταιγίδες στην Αττική με αποτέλεσμα να σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές.

Η κακοκαιρία Byron σαρώνει την Ελλάδα αλλά και την Αττική και η σφοδρότητα των καταιγίδων έχει δημιουργήσει αρκετές προβλήματα σε αρκετές περιιοχές της πόλης.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός θα παραμείνει «σκοτεινός» και βροχερός για το υπόλοιπο της ημέρας, με έντονες βροχές να πέφτουν στο λεκανοπέδιο για αρκετές ώρες ακόμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το windy, οι καταιγίδες φαίνεται πως θα σταματήσουν μέχρι τη 1 το μεσημέρι, ενώ από την ώρα εκείνη μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου θα σημειώνονται βροχές στα περισσότερα προάστια της πόλης.

Εν κατακλείδι, ο καιρός θα παραμείνει βροχερός για αρκετές ώρες ακόμα αλλά οι καταιγίδες φαίνεται πως θα σταματήσουν μέχρι το μεσημέρι.

Δείτε την εξέλιξη της κακοκαιρίας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πού προβλέπονται καταιγίδες

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: α. στην κεντρική Μακεδονία β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.