Σε δεκάδες απεκλωβισμούς έχει προχωρήσει τα ξημερώματα της Παρασκευής η Πυροσβεστική. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μεγαρέων Παναγιώτη Μαργέτη, αυτή την ώρα απεγκλωβίζονται οδηγοί από την παλαιά Εθνική Οδό και τον παραδρόμο της ΠΕΟ.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά στο Action24, οι άνθρωποι ξεκίνησαν για τη δουλειά τους και βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στα λασπόνερα, με τη στάθμη του νερού να ξεπερνά τη μηχανή των αυτοκινήτων.

Τεράστιο πρόβλημα υπάρχει σε ολόκληρη την περιοχή του Ασπροπύργου - από το Χαϊδάρι μέχρι τα Ελληνικά Πετρέλαια. Ο δήμαρχος κάλεσε τους πολίτες να μην βγουν από το σπίτι τους και να μην πάνε στη δουλειά, καθώς η κατάσταση είναι δύσκολη σε όλη την Αττική.

Κλειστά τα διόδια της Ελευσίνας

Κλειστή είναι αυτή την ώρα και η νέα Εθνική Οδός στα διόδια της Ελευσίνας λόγω όγκου νερών και φερτών υλικών.

Απελπισμένοι οδηγοί έχουν «κολλήσει» στο ρεύμα προς Κόρινθο.

