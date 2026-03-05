Η πτήση προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τις 23:00.

Προσγειώθηκε στην Αθήνα η πτήση της Aegean από το Ομάν και το Άμπου Ντάμπι, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό 122 Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή.

Η πτήση, η οποία αναμενόταν στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στις 21:00 έφτασε λίγο μετά τις 23:00. Στο χώρο των αφίξεων βρισκόντουσαν συγγενείς και φίλοι, με τις σκηνές να είναι έντονα συναισθηματικά φορτισμένες.

Η Aegean, με ανακοίνωσή της τόνισε:

«Διευκρινίζεται ότι, καθώς οι συγκεκριμένες πτήσεις πραγματοποιούνται για λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών, δεν είναι δυνατή η κράτηση μέσω της AEGEAN. Οι Έλληνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή θα πρέπει να απευθύνονται στις αντίστοιχες Πρεσβείες και στις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας και να δηλώνουν τα στοιχεία τους στη φόρμα εγγραφής Ελλήνων Πολιτών. Οι ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού, αλλά και όποιες αντίστοιχες πτήσεις προγραμματιστούν τις επόμενες ημέρες, πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι συνθήκες ασφαλείας και κατόπιν αδειοδότησης από τις Αρμόδιες Αρχές».

Λίγες ώρες νωρίτερα, στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας προσγειώθηκε το C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο μετέφερε 91 Έλληνες, ενώ άλλη μία πτήση αναμένεται την Παρασκευή 6 Μαρτίου.