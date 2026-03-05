Του Έλληνες που επέστρεψαν από το Άμπου Ντάμπι υποδέχθηκαν οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και Πολεμικής Αεροπορίας.

Με πτήση C-130 επέστρεψαν από το Άμπου Ντάμπι 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την κήρυξη του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν, το περασμένο Σάββατο.

Το C-130 προσγειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτριος Χούπης και ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας. Δημοσθένης Γρηγοριάδης υποδέχθηκαν τους Έλληνες στο αεροδρόμιο. Πρόκειται για την πρώτη πτήση C-130 που φτάνει στη χώρα από την έναρξη του πολέμου.

Παράλληλα αρκετοί Έλληνες και Κύπριοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε χώρες του Κόλπου, μεταξύ αυτών εργαζόμενοι και τουρίστες σε δύο κρουαζιερόπλοια. Ο αριθμός τους υπολογίζεται σε χιλιάδες. Οι επιβάτες που επαναπατρίστηκαν όπως φαίνεται στα πλάνα από την ΕΡΤ, ευχαρίστησαν δια χειραψίας τους Αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων,

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgv1ai6yv641?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δείτε όλες τις εξελίξεις με τον πόλεμο στο Ιράν στο Liveblog του Dnews.