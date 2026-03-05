Αμφίβολο αν ο Λευκός Οίκος έχει λάβει άδεια για τη χρήση τους.

Ο Λευκός Οίκος στη δίνη του πολέμου με τον Ιράν ανάρτησε ένα βίντεο με δηλώσεις του υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και του Ντόναλντ Τραμπ υπό τους ήχους του Enter Sadman των Μetallica.

Τα social media του Λευκού Οίκου έχουν από καιρό προκαλέσει εντύπωση καθώς σίγουρα δεν ανταποκρίνονται στα τυπικά standards μιας επίσημης αρχής. Περισσότερο λειτουργεί σαν ιδιωτικός λογαριασμός, αν όχι σαν troll.

Αυτή τη φορά με τη χρήση του εμβληματικού τραγουδιού των Μetallica, που κατά πάσα πιθανότητα - όπως και στο παρελθόν δεν έχει λάβει άδεια για τη χρήση του - ξεπερνά για μία ακόμα φορά τα όρια.

{https://x.com/WhiteHouse/status/2029601386984259671}

Ο Πιτ Χέγκσεθ αναφέρεται στη δολοφονία του Αλί Χαμενεϊ λέγοντας ότι οι ΗΠΑ σκότωσαν τον ηγέτη της μονάδας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Τραμπ ενώ λίγο αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος ακούγεται να λέει για τον εαυτό του πως «ήμουν ο κυνηγημένος και έγινα ο κυνηγός».

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λευκός Οίκος κάνει κάτι ανάλογο.

Την Τετάρτη ανάρτηση βίντεο με πλάνα από το videogame, Call of Duty, για να παρουσιάσει την πρόοδο των επιθέσεων του στο Ιράν.

{https://x.com/WhiteHouse/status/2029307088808055083}

