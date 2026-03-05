Η επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ το Σάββατο στο Ιράν ξεκίνησε ένα ντόμινο αντιδράσεων με όλο και περισσότερες χώρες να εμπλέκονται στον πόλεμο.

Ο πόλεμος στο Ιράν εξαπλώθηκε ραγδαία στη Μέση Ανατολή παρασύροντας τους συμμάχους των ΗΠΑ και όχι μόνο.

Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την επίθεση το περασμένο Σάββατο, το Ιράν έχει απαντήσει με αντίποινα κατά του Ισραήλ και αρκετών χωρών του Κόλπου, συμπαρασύροντας την ευρύτερη περιοχή στο χάος ενός αναίτιου πολέμου.

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ στην περιοχή παραμένουν σε ύψιστο συναγερμό με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εκδίδει επείγουσες ταξιδιωτικές οδηγίες καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα τις χώρες που βρίσκονται.

Ποιες χώρες έχουν εμπλακεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο του Ιράν

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο το περασμένο Σάββατο με μία μαζική στρατιωτική επιχείρηση και στόχο να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το πυραυλικό του οπλοστάσιο και τα δίκτυα των «συμμάχων» του. Απώτερο στόχο ωστόσο αποτελεί η επιβολή αλλαγής καθεστώτος. Τουλάχιστον 2 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους από τη στιγμή της έναρξης της σύγκρουσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ισραήλ: ΗΠΑ και Ισραήλ συντόνισαν την επίθεση μετά από μήνες αποτυχημένων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ μαζί με άλλους υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ο σύμμαχος των ΗΠΑ έχει απορροφήσει περίπου 800 βλήματα από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου. Ιρανικά drones χτύπησαν πολυτελές ξενοδοχείο στο Palm Jumeirah στο Ντουμπάι και εξαπέλυσαν πυρά στο λιμάνι Jebel Ali, βασικό κόμβο της περιοχής. Τα ΗΑΕ έκλεισαν την πρεσβεία τους στην Τεχεράνη και σκέφτονται ακόμα και την στρατιωτική επέμβαση.

Κατάρ: Το μικρό αυτό έθνος του Κόλπου, που ιστορικά είχε καλές σχέσεις τόσο με τις ΗΠΑ όσο ακι με το Ιράν, έχει αναστείλει μεγάλο όγκο της παραγωγής φυσικού αερίου από τη στιγμή που Ιρανικά drones χτύπησαν δύο από τις ενεργειακές υποδομές του. Η αεράμυνα του Κατάρ κατέρριψε επίσης δύο ιρανικά μαχητικά τύπου Su-24.

Κουβέιτ: Το Ιράν επιτέθηκε στο Κουβέιτ την πρώτη ημέρα του πολέμου, γεγονός που οδήγησε στους πρώτους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι αμερικανικά μαχητικά καταρρίφθηκαν κατά λάθος από κουβετιανά ουρά τη Δευτέρα. Και τα έξι μέλη διασώθηκαν και είναι σε σταθερή κατάσταση.

Μπαχρέιν: Το Ιράν στόχευσε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν. Διάφορα βίντεο δείχνουν καπνό να υψώνεται κοντά στο αρχηγείο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μανάμα. Ιρανικά drones επίσης χτύπησαν αρκετές κατοικίες στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν.

Ομάν: Το Ιράν επέκτεινε τις επιθέσεις του περιλαμβάνοντας αμερικανικές βάσεις στο Ομάν, τη δεύτερη μέρα του πολέμου. Σημειώνεται ωστόσο, ότι το Ομάν ήταν ο διαμεσολαβητής στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σαουδική Αραβία: Το Ιράν στόχευσε αμερικανικές βάσεις στη Σαουδική Αραβία κατά τη δεύτερη μέρα του πολέμου. Τη Δευτέρα, το Ιράν επιτέθηκε στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ. Ιρανικά drones χτύπησαν το διυλιστήριο του Ras Tanura, ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου, αναγκάζοντας μερικό shutdown. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να απαντήσει με στρατιωτική δράση, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

Ιορδανία: Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και drones σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη χώρα.

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ μπήκε στον πόλεμο υπερασπιζόμενη το Ιράν. Εξαπέλυσε πυραύλους και drones στο Ισραήλ τη Δευτέρα, σπάζοντας την εκεχειρία που ίσχυε από τον Νοέμβριο του 2024. Το Ισραήλ απάντησε με αεροπορικές επιδρομές σε όλον τον Λίβανο, σκοτώνοντας 40 άτομα, ανάμεσά τους και διοικητές της Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ εισέβαλε επίσης με δυνάμεις και στον νότιο Λίβανο.

Ιράκ: Το Ιράν χτύπησε την κουρδική επαρχία του Ιράκ, την οποία θεωρεί στενά συνδεδεμένη με τις ΗΠΑ Φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές επίσης επιτέθηκαν σε αμερικανικές βάσεις στο Ιρακ, και οι υποστηρικτές τους επιχείρησαν να εισβάλλουν στο συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Κύπρος: Drones χτύπησαν τη βάση της Βρεταννικής βασιλικής Αεροπορίας στο Ακρωτήρι της Κύπρου, παρασύροντας τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην σύγκρουση. Κυπριακά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις ξεκίνησαν από τη Χεζμπολάχ.

Αζερμπαϊτζάν: Ιρανικά drones χτύπησαν τοπικό αεροδρόμιο και περιοχές πολιτών στην χώρα την Πέμπτη, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας. Το Αζερμπάϊτζάν απάντησε πως θα προετοιμαστεί « ώστε να λάβει αναγκαστικά αντίποινα προκειμένου να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της χώρας».

Ηνωμένο Βασίλειο: Αφού ένα ιρανικό drone χτύπησε τη βρετανική βάση στην Κύπρο ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έδωσε άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βρετανικές βάσεις για να πλήξουν ιρανικές πυραυλικές θέσεις και έστειλαν ένα αντιτορπιλικό του Βασιλικού Ναυτικού και ελικόπτερα κατά των drones στην περιοχή.

Γαλλία και Γερμανία: Και οι δύο δυνάμεις της ΕΕ αρχικά ζήτησαν επιστροφή στις διαπραγματεύσεις και τον διάλογο, αλλά εμφανίστηκαν ανοιχτές στην πιθανότητα να χτυπήσουν το Ιράν, αφού εκείνο με επίθεσή του έπληξε το προσωπικό τους, μεταξύ άλλων και γερμανικό στρατόπεδο στην Ιορδανία.

Τουρκία: Πύραυλοι του Ιράν έχουν ήδη πλησιάσει τον εναέριο χώρο της Τουρκίας, αναγκάζοντας τα συστήματα αμυντικής αντίδρασης του ΝΑΤΟ να αναχαιτίσουν τουλάχιστον ένα βλήμα κοντά στα σύνορα της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν είναι απλώς περιφερειακή δύναμη. Είναι πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ.

Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει στην Κύπρο προς ενίσχυση μία φρεγάτα ενώ η Ελλάδα έστειλε δύο αεροσκάφη και τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά».

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στο Liveblog του Dnews.

Με πληροφορίες του Axios