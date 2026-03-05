Τα μεγαλύτερα αμερικανικά ΜΜΕ μιλούν από χθες για σχέδια κουρδικής εξέγερσης στο Ιράν: Διαψεύδει κατηγορηματικά η περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν.

Η περιφερειακή κυβέρνηση του ιρακινού Κουρδιστάν δήλωσε την Πέμπτη ότι οι αναφορές περί «σχεδίου εξοπλισμού και αποστολής κουρδικών κομμάτων της αντιπολίτευσης σε ιρανικό έδαφος είναι εντελώς αβάσιμες».

«Η περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν και τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν σε αυτήν δεν αποτελούν μέρος οποιασδήποτε εκστρατείας για την επέκταση του πολέμου και των εντάσεων στην περιοχή», ανέφερε σε ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πεσάουα Χαουραμανί, τονίζοντας πως οι αναφορές σε σχέδιο εξοπλισμού κουρδικών δυνάμεων διαδίδονται «σκόπιμα και κακόβουλα».

«Αντιθέτως, καλούμε σε ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή», πρόσθεσε ο Χαουραμανί. «Καταδικάζουμε έντονα τις δειλές επιθέσεις που στοχεύουν την περιφέρεια του Κουρδιστάν και καλούμε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τη διεθνή κοινότητα να παρέμβουν για να σταματήσουν αυτές τις επιθέσεις και να προστατεύσουν τη γη μας, τον λαό μας και την περιοχή μας».

Νωρίτερα αμερικανικά ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων το CNN και το Axios, υποστήριξαν πως η CIA εργάζεται για να εξοπλίσει κουρδικές δυνάμεις με στόχο να υποκινήσουν μια λαϊκή εξέγερση στο Ιράν.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ φαίνεται να εκτιμούν πως μια κουρδική χερσαία επίθεση -που θα συντονιστεί με την αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον της Τεχεράνης - θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στο καθεστώς και να ενθαρρύνει μια εσωτερική εξέγερση που θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη του Ιράν.

Σύμφωνα με το Axios, η ιδέα να υποστηριχθούν οι κουρδικές ιρανικές παρατάξεις και να χρησιμοποιηθούν για μια χερσαία επίθεση από το Ιράκ προς το Ιράν προήλθε αρχικά από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τη Μοσάντ, με τη CIA να εντάσσεται στην προσπάθεια σε μεταγενέστερο στάδιο.

Μάλιστα ισραηλινοί αξιωματούχοι υποσχέθηκαν στις κουρδικές ιρανικές παρατάξεις όχι μόνο στρατιωτική υποστήριξη, αλλά και πολιτική στήριξη για μια κουρδική αυτόνομη περιοχή σε ένα μελλοντικό Ιράν, εάν το καθεστώς κατέρρεε, υποστήριξε ο αξιωματούχος.

«Το πρόβλημα είναι ότι οι κουρδικές ιρανικές παρατάξεις δεν διαθέτουν αρκετή στρατιωτική ισχύ και θα μπορούσαν να καταλήξουν ως αναλώσιμες δυνάμεις», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Αξίζει να σημειωθεί πως οποιαδήποτε προσπάθεια εξοπλισμού ιρανικών κουρδικών ομάδων θα χρειαζόταν την υποστήριξη των ιρακινών Κούρδων ώστε να επιτραπεί η διέλευση των όπλων και να χρησιμοποιηθεί το ιρακινό Κουρδιστάν ως βάση εκκίνησης.

«[Είναι] πολύ επικίνδυνο, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε; Δεν μπορούμε να σταθούμε απέναντι στην Αμερική», δήλωσε την Τετάρτη στο CNN ένας ανώτερος αξιωματούχος της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

