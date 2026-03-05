Στη συζήτηση που ακολούθησε την προβολή της ταινίας, αναλύθηκαν τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άδικη εκτέλεση του Νίκου Πλουμπίδη και εντάχθηκαν στο γενικότερο πολιτικό πλαίσιο.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλήθηκε το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Ο Κόκκινος Δάσκαλος», αφιερωμένο στη ζωή και την προσφορά του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, Νίκου Πλουμπίδη, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας της Left, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα Spinelli, όπου προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Στέλιου Χαραλαμπόπουλου «Ο Κόκκινος Δάσκαλος». Η ταινία μεταδόθηκε επίσης διαδικτυακά, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό στην Ελλάδα να την παρακολουθήσει σε μια ειδική προβολή.

Ο Αντιπρόεδρος της Left, Κώστας Αρβανίτης, καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους και τους τηλεθεατές, είπε ότι η ανάδειξη της ζωής, της δράσης και του αντιφασιστικού αγώνα του Κόκκινου Δασκάλου είναι υποχρέωση διατήρησης και διαιώνισης της ιστορικής μνήμης. Μίλησε για τη συγκίνηση να βλέπεις αναρτημένη την αφίσα του “Red Teacher” στους διαδρόμους του ευρωκοινοβουλίου μέσα σε αυτήν τη διεθνή συγκυρία με την απειλή ενός νέου παγκοσμίου πολέμου και την επιχείρηση του αναθεωρητισμού να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ενώ την ίδια στιγμή αποκαλύπτονται αδιάψευστα ιστορικά τεκμήρια της ναζιστικής κτηνωδίας, των εκτελέσεων των 200 Κομμουνιστών πατριωτών στην Καισαριανή, αλλά και επικυρώνεται από τα ελληνικά δικαστήρια η καταδίκη της Χρυσής Αυγής.

Στη συζήτηση που ακολούθησε την προβολή της ταινίας, αναλύθηκαν τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άδικη εκτέλεση του Νίκου Πλουμπίδη και εντάχθηκαν στο γενικότερο πολιτικό πλαίσιο. Μιλώντας πρώτη φορά δημοσίως για το θέμα και σε προσωπικό τόνο ο γιος του Δημήτρης Πλουμπίδης και Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ, αναφέρθηκε στη μεγάλη στήριξη της οικογένειάς του αλλά και στις συζητήσεις με ιστορικούς, που τον βοήθησαν να κατανοήσει την απόλυτα μοναχική, πολιτική μάχη που έδωσε ο πατέρας του μέσα στο δικαστήριο αντιμέτωπος με τη διπλή κατηγορία.

Ο δημοσιογράφος Πέτρος Κατσάκος, που συντόνισε τη συζήτηση, έκανε λόγο για μια από τις πιο τραγικές και ταυτόχρονα πιο αποκαλυπτικές ιστορίες της μετεμφυλιακής Ελλάδας, που συμπυκώνει την ήττα, τη διχόνοια, την καταστολή, αλλά πάνω από όλα την αξιοπρέπεια. Ανέφερε ότι ο Πλουμπίδης δεν ήταν απλώς στέλεχος του ΚΚΕ αλλά ένας δάσκαλος, που έμαθε τους άλλους να σκέφτονται. “Αν κάτι μας διδάσκουν αυτά τα πέτρινα χρόνια, είναι ότι η δημοκρατία δεν απειλείται μόνο από τα τανκς, απειλείται από τη σιωπή, από τη διαστρέβλωση και τη βολική λήθη που κάποιοι κατάφεραν να επιβάλουν”, σχολίασε ο κ. Κατσάκος.

Ο Ιστορικός, Καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΔΣ των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, αναφερόμενος στη διπλή καταδίκη του Νίκου Πλουμπίδη είπε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ερευνηθεί μέσα στο περιβάλλον του Ψυχρού Πολέμου, όπου ήρθαν αντιμετωποι δυο διαφορετικοί κόσμοι. Σχολιάζοντας την εικόνα της σημερινής Ελλάδας, είπε ότι “η κάθαρση που δεν έγινε τότε εξέθρεψε έναν τεράστιο μηχανισμό ο οποίος επιβίωσε και τα στεγανά του επιβιώνουν μέχρι σήμερα. Με αυτήν την έννοια θεωρώ πάρα πολύ σημαντική αυτή τη μέρα και την απόφαση του εφετείου (για την καταδίκη των 42 της Χρυσής Αυγής), γιατί πραγματικά είναι ένα χτύπημα σε αυτόν το μηχανισμό και στα στεγανά του”.

Το μεγαλείο ήθους και αυταπάρνησης του Νίκου Πλουμπίδη εξήρε ο δημοσιογράφος Νικόλας Βουλέλης, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη να γίνουν περισσότερα στον χώρο της παιδείας και του πολιτικού πολιτισμού: “Ο Πλουμπίδης και άλλοι αγωνιστές αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τα υψηλότερα ιδανικά της ανθρωπότητας αλλά και για την πατρίδα τους, και να το θεωρούμε αυτό ακριβώς αυτονόητο και φυσικό όπως όταν μιλάμε για τον Παπαφλέσσα, τον Διάκο ή τον Καραϊσκάκη που λέμε ότι αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την επανάσταση του 21”. Κάνοντας ένα σχόλιο που φτάνει μέχρι το σήμερα ανέφερε ότι “έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα έλλειψης στην ελληνική κοινωνία ιστορικής συνείδησης και αυτογνωσίας. Έχουμε την εκκωφαντική απουσία της ουσιαστικής κάθαρσης.

Δοσίλογοι δεν δικάστηκαν ποτέ, και αποτέλεσαν τη μαγιά και τον πυρήνα του μεταπολεμικού κατεστημένου.” Τόνισε χαρακτηριστικά ότι με αφορμή τις φωτογραφίες που αποκαλύφθηκαν τώρα από τις εκτελέσεις της Πρωτομαγιάς του 44, βγήκε στην επιφάνεια της δημοσιότητας ένα αναλλοίωτο υπόστρωμα στην ελληνική κοινωνία, ένας ανεξάντλητος βούρκος μίσους, άγνοιας, βαρβαρότητας και απανθρωπιάς.

Ο Κώστας Αρβανίτης ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη Στέλιο Χαραλαμπόπουλο και τους παραγωγούς του “Κόκκινου Δασκάλου” για την άδεια να μεταδοθεί η ταινία για μία και μόνη φορά μέσα από τα διαδικτυακά κανάλια του ίδιου και της ευρωομάδας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι ευρωβουλευτές Έλενα Κουντουρά από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Μαρία Ζαχαρία από την Πλεύση Ελευθερίας, η αναπληρώτρια γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά καθώς και στελέχη άλλων αντιπροσωπειών.