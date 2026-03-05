Το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων για τα δύο νηπιαγωγεία που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης.

Το ΕΚΠΑ με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς το καθεστώς των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Ειδικότερα συνεχίζεται μέχρι τις 23 Μαρτίου η διαδικασία των εγγραφών στο 19ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου μέσω υποβολής αίτησης στην πλατφόρμα https://proti-eggrafi.services.gov.gr/.

Ενώ για την εγγραφή στο Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο της ΕΑΔΠΠΑ οι εγγραφές ολοκληρώνονται στις 2 Απριλίου. Όπως διευκρινίζεται στους γονείς στο Νηπιαγωγείο της ΕΑΔΠΠΑ θα μπορούν να εγγραφούν και να φοιτήσουν μαθητές/τριες γεννημένοι:

• Από1-1-2021 έως 31-12-2021 και από 1-1-2022 έως 31-12-2022

Προϋπόθεση για την εγγραφή είναι:

Ο ένας εκ των δύο γονέων ή κηδεμόνων να είναι εργαζόμενος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η υποβολή της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική διεύθυνση του Nηπιαγωγείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς το πρωτότυπο έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) από τον/την παιδίατρο του παιδιού κατατίθεται στο Νηπιαγωγείο.