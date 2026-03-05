Η Κάγια Κάλας επέκρινε ΗΠΑ και Κίνα ενώ υπέδειξε ως υπέυθυνη τη Ρωσία για τις εξελίξεις.

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή αποτελεί άμεση συνέπεια της διάβρωσης του διεθνούς δικαίου, δήλωσε από τη Ζυρίχη η Ευρωπαία Επίτροπος Κάγια Κάλας.

Μιλώντας στο πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, σημείωσε πως η διεθνής τάξη έχει υπονομευτεί από μεγάλες δυνάμεις που ενεργούν μονομερώς, υποδεικνύοντας κυρίως τη Ρωσία και επικρίνοντας επίσης την Κίνα και τις ΗΠΑ.

«Σήμερα, το χάος που βλέπουμε γύρω μας στη Μέση Ανατολή αποτελεί άμεση συνέπεια της διάβρωσης του διεθνούς δικαίου», είπε η Κάγια Κάλας. Υποστήριξε ακόμα πως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει ενθαρρύνει κι άλλους να ενεργούν υπό καθεστώς ατιμωρησίας.

{https://x.com/kajakallas/status/2029507293641904287}

Νωρίτερα σε δηλώσεις της είχε πει πως «Η Τεχεράνη προσπαθεί τώρα να εξαγάγει τον πόλεμο σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες. Σήμερα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ και οι εταίροι μας από τον Κόλπο θα συζητήσουν τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού για να σπάσουμε τον κύκλο της βίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

»Τα ίδια drones που επιτίθενται στο Κίεβο, επιτίθενται τώρα στους εταίρους μας στη Μέση Ανατολή. Θα διερευνήσουμε λοιπόν πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την παραγωγή αναχαιτιστικών drones».