Οι σχολικές αργίες που φέτος χαρίζουν τριήμερα ξεκούρασης στους μαθητές πριν το τέλος των μαθημάτων για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η σχολική χρονιά 2025-2026 μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να μετρούν αντίστροφα για την ολοκλήρωση των μαθημάτων ενώ δεν λείπουν και οι «κλεφτές» ματιές στο ημερολόγιο για τις σχολικές αργίες που υπολείπονται. Τα μαντάτα είναι καλά καθώς το μενού των σχολικών διακοπών εκτός από την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου και τις πασχαλινές διακοπές των 16 ημερών έχει και δύο τριήμερα, αυτό της Πρωτομαγιάς και αυτό του Αγίου Πνεύματος.

Στα σκαριά η αργία της 25ης Μαρτίου

Ενδιάμεση «ανάπαυλα» για τη σχολική κοινότητα, είναι η επίσημη αργία για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ανήμερα της επετείου, θα γίνει η διεξαγωγή των παρελάσεων. Να σημειωθεί, ότι επειδή η αργία φέτος είναι Τετάρτη, οι σχολικοί εορτασμοί θα γίνουν την παραμονή, Τρίτη 24 Μαρτίου ενώ τη συγκεκριμένη ημέρα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα 2026

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για το Πάσχα για 16 ημέρες, έως την Κυριακή του Θωμά στις 19 Απριλίου. Η επιστροφή στις σχολικές αίθουσες αναμένεται στις 20 Απριλίου. Ειδικότερα, η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις πασχαλινές διακοπές θα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου. Εκείνη την ημέρα τα σχολεία όλων των βαθμίδων, από τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά έως τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα λειτουργήσουν κανονικά και με το σχόλασμα θα ξεκινήσει ουσιαστικά η πασχαλινή ανάπαυλα. Οι διακοπές αρχίζουν επίσημα από τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου και διαρκούν έως και την Κυριακή 19 Απριλίου. Η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες θα γίνει τη Δευτέρα 20 Απριλίου όταν και θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι μετά τις γιορτές.

Τα τελευταία δύο τριήμερα της σχολικής χρονιάς 2025-2026

Πριν από το κλείσιμο των σχολείων για το καλοκαίρι, απομένουν δύο ακόμη τριήμερα που προσφέρουν μικρές «ανάσες» ξεκούρασης για τους μαθητές. Το πρώτο τριήμερο διαμορφώνεται με αφορμή την Εργατική Πρωτομαγιά. Η φετινή Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή, γεγονός που δημιουργεί αυτόματα ένα τριήμερο διάλειμμα για τα σχολεία.

Το δεύτερο και τελευταίο τριήμερο της χρονιάς είναι εκείνο του Αγίου Πνεύματος, που θα το γιορτάσουμε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Η ημέρα αποτελεί αργία για μεγάλο μέρος του δημόσιου τομέα και παραδοσιακά τα σχολεία παραμένουν κλειστά, προσφέροντας μια τελευταία ευκαιρία ξεκούρασης πριν από την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Το τριήμερο αυτό έχει και πιο «καλοκαιρινό» χαρακτήρα, καθώς συμπίπτει με την έναρξη του Ιουνίου και τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Μετά και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με κάθε επισημότητα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.