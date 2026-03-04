Όσα δήλωσε η Μαίρη Συνατσάκη για τα αρνητικά σχόλια και το τρόπο που την επηρεάζουν.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε η Μαίρη Συνατσάκη, όπου αναφέρθηκε στις κριτικές και τα αρνητικά σχόλια.

Ειδικότερα, η γνωστή influencer στις δηλώσεις που προβλήθηκαν σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου, εστίασε στο γεγονός πως πλέον έχει συμβιβαστεί με την εικόνα της και πως δεν την επηρεάζει ψυχικά η αρνητική κριτική. Όπως εξήγησε έχει αποδεχτεί πως δεν μπορεί να γίνεται συμπαθής σε όλους:

«Είμαι σε μια φάση που ακούω τα αρνητικά σχόλια, χωρίς να ζορίζομαι ψυχικά. Και πολλές φορές σε αυτό θα προσπαθήσω να βρω και κάτι να με βελτιώσει, κάποιο δικό μου λάθος, κάποια δική μου αστοχία. Δεν θέλω πια να είμαι αρεστή στους πάντες», και συνέχισε:

«Κάποτε με ζόριζε πάρα πολύ αυτό. Πώς δεν θα είμαι ποτέ δυσάρεστη για κάποιον, πώς θα είμαι όσο πιο αγαπητή γίνεται, Τώρα, στα 41 μου, είμαι οκ με τα «σπασμένα αυγά», με το να μη με συμπαθούν όλοι. Είναι πολύ οκ, δεν με ζορίζει πια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtsc042gu8x?integrationId=40599y14juihe6ly}