Η απάντηση της Μαίρης Συνατσάκη για το unfollow στην Κατερίνα Καινούργιου και το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

Η Μαίρη Συνατσάκη, παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, όπου και απάντησε σε ερωτήματα αναφορικά με το unfollow στην Κατερίνα Καινούργιου και τα όσα συνέβησαν μετά από αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την εκπομπή «Happy Day», προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, το εν λόγω απόσπασμα όπου η ίδια, υπογραμμίζει πως η δήλωση που είχε κάνει πριν από περίπου έναν μήνα, δεν είχε σκοπό να πληγώσει την Κατερίνα Καινούργιου.

Η απάντηση της Μαίρης Συνατσάκη

Η Μαίρη Συνατσάκη λοιπόν, απάντησε στα ερωτήματα των δημοσιογράφων, εξηγώντας: «Θέλω να πω κάτι πάρα πού ξεκάθαρα, δεν ξεκίνησα εγώ αυτή την ιστορία. Ήρθε τον Οκτώβρη ένας συνάδελφός σας σε μία αντίστοιχη πρεμιέρα και με ρώτησε γι’ αυτό το unfollow. Περάσανε τρεις μήνες που όπου και αν βρισκόμουν μου κάνανε αυτή την ερώτηση… Στο πλαίσιο challenge, στον Φίλιππο (Fipster), μίλησα γι’ αυτό για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αν ήθελα να πληγώσω την Κατερίνα θα έβγαινα τότε, που ήμουν έγκυος και θα έκανα ολόκληρη ιστορία. Δεν ήταν αυτή η πρόθεση. Θέλω να είναι πολύ καλά, θέλω να πάνε όλα μια χαρά.. Δεν ήταν προσωπική επίθεση, μίλησα και για την ομάδα της. ακούω την εξήγησή της ότι ήταν μάλλον, όχι και τόσο καλή συνεργασία με τον τότε αρχισυντάκτη της… Το δέχομαι…».

«Ζήτησε στον αέρα, ότι θα μπορούσα να είχα κάνει ένα τηλέφωνο αφού ενοχλήθηκα, παίρνω αυτό λέει και λέω αντιστοίχως ότι θα μπορούσε και εκείνη να μου έχει κάνει ένα τηλέφωνο και όχι να βγει στον αέρα… Δεν το ξεκίνησα εγώ, ήθελα απλά να τελειώσει… Τώρα θα την κάνω follow, να ξεμπερδέψουμε. Ακούω πολύ και αυτό που είπε, ότι και εκείνη τότε θα ήθελε τα πράγματα να είναι αλλιώς…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfn9v9pfc9kp?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με τη σειρά της λοιπόν, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, σχολίασε στον αέρα της εκπομπής την απάντηση της Μαίρης Συνατσάκη, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που απάντησε η Μαίρη Συνατσάκη, μπράβο της. Στάθηκε θαρραλέα απέναντι στους δημοσιογράφους και θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα…Η Κατερίνα εμμέσως πλην σαφώς είπε ότι δεν έφταιγε για κάποια θέματα που έπαιζαν στην σκαλέτα. Κάποια θέματα κιτρίνιζαν, γιατί υπήρχε η αρχισυνταξία και τα επέλεγε έτσι…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnagmi8fct5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται πως τον προηγούμενο μήνα η Μαίρη Συνατσάκη, είχε βρεθεί καλεσμένη στο διαδικτυακό podcast του Fipster, όπου και απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις. Έτσι, αποκάλυψε και το λόγο για τον οποίο έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου στα social media.

Συγκεκριμένα, η αιτία ήταν ένα ρεπορτάζ, από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της Μαίρης Συναντσάκη, όπου πρώην σύντροφοί της κλίθηκαν να απαντήσουν σχετικά με το γεγονός.

Με τη σειρά της, η παρουσιάστρια, την επόμενη ήμερα, πρόβαλλε στον αέρα της εκπομπής, το συγκεκριμένο απόσπασμα εξηγώντας την κατάσταση που επικρατούσε πριν 3,5 χρόνια.