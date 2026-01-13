Όσα αποκάλυψε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Στον φακό της εκπομπής «Breakfast@Star», μίλησε ο Θοδωρής Μαραντίνης, όπου και αποκάλυψε πως το μουσικό συγκρότημα των Onirama, βάζει τέλος στην πορεία του, ύστερα από σειρά ετών επιτυχίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στον αέρα της εκπομπής, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, ο τραγουδιστής, σημείωσε πως κλείνει ένας κύκλος, ωστόσο στα σχέδιά του είναι να προχωρήσει μόνος του.

«Με ενοχλεί η αδικία είτε προς εμένα, είτε προς δικούς μου ανθρώπους… Μεγαλώνοντας αλλάζουν οι αντοχές σου ή τα όριά σου. Για εμένα είναι μία νέα περίοδος…Είναι πολύ σημαντικό ότι οι Onirama, κλείνουν έναν μεγάλο κύκλο και ετοιμάζω κάποια πράγματα εγώ… Είναι μία τεράστια αλλαγή», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Θοδωρής Μαραντίνης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnfvv3n31n5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως γίνεται σαφές από τα λεγόμενα του τραγουδιστή, έπεσαν τίτλοι τέλους για το συγκρότημα που ξεκίνησε την πορεία του στις αρχές της δεκαετίας του 2000.