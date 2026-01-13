Ο «Άγιος έρωτας» επιστρέφει τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου εκτάκτως στις 22:00, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα.
Το νέο τρέιλερ υπόσχεται μια ακόμα πιο δυνατή συνέχεια της ιστορίας, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
Ο σεισμός έχει φέρει τα πάνω κάτω στη Στέρνα.
Όλοι οι ήρωες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα -που περικλείει σημαντικές απώλειες σε ανθρώπους και υλικές ζημιές- και πρέπει να βρουν το κουράγιο να συνεχίσουν.
Την ίδια στιγμή, νέα πρόσωπα κάνουν την εμφάνισή τους, κουβαλώντας τα δικά τους μυστικά…
{https://www.youtube.com/watch?v=7emWI-8Ey0I}
«Άγιος Έρωτας»: Τι θα δούμε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 22:00
Ο φονικός σεισμός που χτυπά τη Στέρνα αφήνει πίσω του βαριές απώλειες και μεγάλες υλικές καταστροφές.
Το ξενοδοχείο μετατρέπεται πρόχειρα σε αναρρωτήριο και ο πατέρας Νικόλαος, παρά το πένθος του για την Πετρούλα, καταβάλλει μαζί με τη Φανή υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βοηθήσει τους τραυματίες.
Ο Παύλος, μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο, μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ ο Χάρης κάνει τα πάντα για να σώσει τον βαριά τραυματισμένο Κλεάνθη.
Στις φυλακές, η Χριστίνα διασώζει το μωρό της Ρίτας αλλά και τη διευθύντρια, η οποία θα της προσφέρει μια απρόσμενη ανταμοιβή για την πράξη της.
Η Χλόη και ο Αργύρης βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς πρέπει να μεταφέρουν τα νέα για τον θάνατο του Γιάννου στη μικρή Ελευθερία, την ίδια στιγμή που και η Πόπη χαροπαλεύει στο νοσοκομείο.
Η Σοφία, αποκομμένη από όλους στο κρατητήριο, αγωνιά για την τύχη του Παύλου, ενώ η Θάλεια καλείται να πάρει μια απόφαση που θα καθορίσει την επιβίωσή του.