Όλες οι εξελίξεις στον «Άγιο Έρωτα» - Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 22:00.

Ο «Άγιος έρωτας» επιστρέφει τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου εκτάκτως στις 22:00, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα.

Το νέο τρέιλερ υπόσχεται μια ακόμα πιο δυνατή συνέχεια της ιστορίας, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Ο σεισμός έχει φέρει τα πάνω κάτω στη Στέρνα.

Όλοι οι ήρωες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα -που περικλείει σημαντικές απώλειες σε ανθρώπους και υλικές ζημιές- και πρέπει να βρουν το κουράγιο να συνεχίσουν.

Την ίδια στιγμή, νέα πρόσωπα κάνουν την εμφάνισή τους, κουβαλώντας τα δικά τους μυστικά…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=7emWI-8Ey0I}

«Άγιος Έρωτας»: Τι θα δούμε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 22:00

Ο φονικός σεισμός που χτυπά τη Στέρνα αφήνει πίσω του βαριές απώλειες και μεγάλες υλικές καταστροφές.

Το ξενοδοχείο μετατρέπεται πρόχειρα σε αναρρωτήριο και ο πατέρας Νικόλαος, παρά το πένθος του για την Πετρούλα, καταβάλλει μαζί με τη Φανή υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βοηθήσει τους τραυματίες.

Ο Παύλος, μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο, μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ ο Χάρης κάνει τα πάντα για να σώσει τον βαριά τραυματισμένο Κλεάνθη.

Στις φυλακές, η Χριστίνα διασώζει το μωρό της Ρίτας αλλά και τη διευθύντρια, η οποία θα της προσφέρει μια απρόσμενη ανταμοιβή για την πράξη της.

Η Χλόη και ο Αργύρης βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς πρέπει να μεταφέρουν τα νέα για τον θάνατο του Γιάννου στη μικρή Ελευθερία, την ίδια στιγμή που και η Πόπη χαροπαλεύει στο νοσοκομείο.

Η Σοφία, αποκομμένη από όλους στο κρατητήριο, αγωνιά για την τύχη του Παύλου, ενώ η Θάλεια καλείται να πάρει μια απόφαση που θα καθορίσει την επιβίωσή του.