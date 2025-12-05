Τι είπε ο τραγουδιστής για το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης σχολίασε πτυχές της προσωπικής του ζωής, διευκρινίζοντας ότι δεν προτίθεται να υιοθετήσει έναν μοναχικό τρόπο ζωής.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι έχει σχεδόν αποκλείσει την πιθανότητα ενός δεύτερου γάμου.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «After Dark», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου στο «Happy Day», ο τραγουδιστής μίλησε για τα ερωτικά του. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, δεν είναι και δεν σκοπεύει να γίνει «ερημίτης».

Όσον αφορά τον λόγο που διαφυλάσσει την προσωπική του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας, ο ίδιος εξήγησε: «Ερημίτης δεν είμαι, ούτε θα γίνω, αλλά πλέον επιλέγω να κρατώ ό,τι προσωπικό στο μέτρο του δυνατού. Το προστατεύω, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι καλύτερο για μένα, ειδικά καθώς έχω και μεγάλα παιδιά. Δεν νομίζω ότι θα παντρευτώ ξανά. Οριακά είμαι σίγουρος γι’ αυτό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq2nb7pdj49?integrationId=40599y14juihe6ly}