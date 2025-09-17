Η παρουσιάστρια μίλησε για τη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της αλλά και για την προσωπική της ζωή.

Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της νέας της εκπομπής στο Mega, η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της μετά το διαζύγιο, τις δικαστικές διαμάχες με τον πρώην σύζυγό της και την προσωπική της εξέλιξη.

Σε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και τον Νίκο Γεωργιάδη, η παρουσιάστρια δείχνει μια πιο ώριμη και συνειδητοποιημένη πλευρά της προσωπικότητάς της.

Δικαστήρια και εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη

Οι σχέσεις με τον Θοδωρή Μαραντίνη παραμένουν τεταμένες, παρά τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης που την έχουν συγκινήσει βαθιά. «Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όσες αποφάσεις και αν βγουν, δυστυχώς τα δικαστήρια επαναλαμβάνονται. Δεν θα σταματήσει ποτέ», εξηγεί, προσθέτοντας ότι η εμπιστοσύνη της στη Δικαιοσύνη παραμένει ακλόνητη: «Κάθε φορά που διαβάζω μια απόφαση, καταλήγω να κλαίω από συγκίνηση. Απέδειξε πως πάνω από όλα βάζει τα παιδιά μας».

Η ζωή μετά το διαζύγιο

Όσο αφορά στους άντρες, η Σίσσυ ξεκαθαρίζει ότι διατηρεί εμπιστοσύνη στο ανδρικό φύλο, αναφερόμενη στον οικογενειακό και φιλικό της κύκλο, αλλά και στους επαγγελματίες που τη στηρίζουν. Ωστόσο, δεν σκέφτεται έναν σύντροφο στο σπίτι της μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά της: «Δεν ονειρεύομαι να κάνω ξανά έναν γάμο ή να ζήσουμε μαζί. Είναι πολύ συνειδητή απόφαση και δεν είναι εύκολο για κανέναν άντρα να το δεχτεί».

Η προσωπική της εξέλιξη

Η δεκαετία των 40 τη βρίσκει πιο συνειδητοποιημένη από ποτέ. Η Σίσσυ παραδέχεται ότι τα τελευταία χρόνια ήταν απαιτητικά και γεμάτα προκλήσεις, αλλά μέσα από αυτές εξελίχθηκε σημαντικά: «Προσπαθούσα πάντα να είναι όλοι γύρω μου χαρούμενοι και πολλές φορές έβαζα τον εαυτό μου πίσω. Τώρα έχω μάθει να λέω “όχι” και να φροντίζω τον εαυτό μου».

Η παρουσιάστρια δηλώνει ότι είναι πλέον πιο συμφιλιωμένη με τον εαυτό της και αισθάνεται ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της ζωής της. Με αυτή τη στάση, φαίνεται έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση και να απολαύσει τη νέα χρονιά τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.