Όσα αποκάλυψε η παρουσιάστρια στην κάμερα του Breakfast@Star.

Στην Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου και την κάμερα του Breakfast@Star μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής της το μεσημέρι της Κυριακής.

Η παρουσιάστρια του Mega αναφέρθηκε σε όσα συμβαίνουν στον τηλεοπτικό χώρο, τις δηλώσεις της τον γάμο αλλά και την απώλεια της μητέρας της πριν από τέσσερα χρόνια.

«Πάει πολύ καλά, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι πια σπίτι μας, οικογένειά μας και είναι μαραθώνιος όπως ξέρεις η σεζόν και τον διανύουμε», απάντησε για την εκπομπή της στο Mega. Με την άφιξη της Κατερίνας Καραβάτου στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, θα δούμε κάποια αλλαγή στη δική της; «Όχι, σε εμάς δεν άλλαξε κάτι, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό και χρόνια τώρα. Κοιτάμε να γινόμαστε όσο μπορούμε καλύτεροι, αυτός είναι ο στόχος κι εκεί επικεντρωνόμαστε», απάντησε, σχολιάζοντας κι όσα έγιναν με το «κόψιμο» της Ελένης Τσολάκη και την Κατερίνα Καραβάτου: «Είναι λίγο άκομψο για μένα τώρα να πάρω θέση. Έτσι κι αλλιώς ήταν άβολο, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό που ελπίζω είναι όντως οι άνθρωποι να μην έχουν χάσει τις δουλειές τους, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχουν απορροφηθεί από το κανάλι και από όσο ξέρω αυτό έχει γίνει». Στη συνέχεια τόνισε ότι δε φοβάται τον ανταγωνισμό.

