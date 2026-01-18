Η αιχμηρή τοποθέτηση της παρουσιάστριας μετά τη χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού.

Τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Μάνεση για τη Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα με το οποίο ετοιμάζεται να κατέβει στις επόμενες εκλογές, σχολιάστηκαν σήμερα το πρωί 18/1 από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

«Υπάρχει απόσταση μεγάλη από το να είσαι γονέας ενός θύματος μίας εθνικής τραγωδίας και αρχηγός κόμματος. Η απόσταση είναι μεγάλη, ας δούμε πώς θα διανυθεί» ήταν τα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Μαρία Καρυστιανού που προκάλεσαν την αιχμηρή τοποθέτηση της Σίσσυς Χρηστίδου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfrjo9docvyp?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Πώς θα διανυθεί… με όλο τον σεβασμό στον πρωθυπουργό μας αλλά και το να είσαι γιος πρωθυπουργού μέχρι να γίνεις πρωθυπουργός θα έπρεπε να έχει μεγάλη απόσταση αλλά τη διανύσατε. Μπορεί αυτή να είναι μεγαλύτερη απόσταση… να δούμε πώς θα διανυθεί. Συμφωνούμε».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια του MEGA σχολίασε και την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το αγροτικό λέγοντας, «Γιατί πήρε αυτή τη θέση (ο πρωθυπουργός) προκαταβολικά; Για να μην πάνε οι αγρότες στη συνάντηση με υψηλές προσδοκίες; Τώρα δέχθηκε τη συνάντηση αφού ανακοινώθηκαν τα μέτρα, τότε γιατί πάμε στη συνάντηση, όταν προκαταβολικά λες “δεν έχω κάτι άλλο να σας δώσω”; Για να γνωριστούμε καλύτερα;».